SCP: overheid moet de maatschappij niet uit het oog verliezen in de plannen voor volgend jaar

Het kabinet moet niet alleen een heldere langetermijnvisie voor Nederland ontwikkelen op het gebied van economische doelstellingen, maar moet daarin ook sociaal-maatschappelijke doelen mee laten wegen, zoals de kwaliteit van de samenleving en de kwaliteit van leven van de Nederlanders. Dat schrijft het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in de vrijdag gepubliceerde Sociaal Culturele Ontwikkelingen. In dit rapport, gepubliceerd in de aanloop naar de Voorjaarsnota, onderzoekt het SCP hoe het met de samenleving gaat en welke beleidskeuzes het kabinet zou moeten maken om een zo breed mogelijke welvaart voor Nederland en al zijn inwoners na te streven.

In het rapport beschrijft het SCP een aantal ontwikkelingen die de kwaliteit van de Nederlandse samenleving onder druk zetten. Zo heeft meer dan de helft van de volwassenen weinig vertrouwen in de politiek, zijn zij ontevreden over de democratie en hebben zij „grote twijfels over het probleemoplossend vermogen van de overheid”. Dat concludeert het SCP op basis van een enquête die door 3.093 mensen is ingevuld. Ook bestaan er grote zorgen onder Nederlanders over polarisatie en de toegang tot medische zorg en (betaalbare) woningen.

Daarnaast constateert het SCP grote verschillen tussen mensen, een „structurele ongelijkheid” die „hardnekkig” is en ondanks kabinetsbeleid niet afneemt. Eén op de zes volwassen mensen in Nederland bevindt zich, door een stapeling van problemen en een gebrek aan economische en persoonlijke hulp om op terug te vallen, in een kwetsbare situatie. Vaker dan anderen voelen zij zich eenzaam en ze zijn minder tevreden met hun leven.

Goed nieuws

Maar er is ook goed nieuws: met veel Nederlanders gaat het goed en „de kwaliteit van de samenleving is relatief hoog”, concludeert het SCP. Veel Nederlanders hebben vertrouwen in elkaar en hebben verschillende mogelijkheden om bij te dragen aan de samenleving en er voor andere mensen te zijn, bijvoorbeeld door te werken, door vrijwilligerswerk uit te voeren of mantelzorg te verlenen.

Om de maatschappelijke opgaven het hoofd te bieden en te voorkomen dat de samenleving verder onder druk komt te staan, zijn politieke keuzes nú nodig, stelt het planbureau. „Momenteel ontbreekt het nog aan een aanpak waarbij een visie op de samenleving centraal staat. De doelen die het kabinet heeft gesteld kennen weinig onderlinge samenhang en zijn relatief vaak gericht op een specifiek beleidsdomein. Dat vergroot de kans dat beleid weinig aansluit bij het leven van mensen.” Het SCP adviseert het kabinet dan ook om zowel sociaal-maatschappelijke als economische en leefomgevingsaspecten mee te wegen in beslissingen.