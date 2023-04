Hersteloperatie Toeslagenaffaire: gedupeerde krijgt in juli 2024 uitsluitsel als overheid deadline mist

Ouders die naar de rechter stappen omdat de staat wettelijk vastgelegde deadlines in de afhandeling van de hersteloperatie voor de Toeslagenaffaire heeft gemist, krijgen voortaan niet meer binnen twaalf weken alsnog uitspraak. In plaats daarvan worden ze over één kam geschoren en kunnen ze nu allemaal uiterlijk 1 juli 2024 een besluit verwachten, meldt de rechtbank Midden-Nederland. De bedoeling van de ingreep is dat overheidsmenskracht weer vooral wordt ingezet voor de hersteloperatie, in plaats van voor procederende ouders.

Dat een groot aantal gedupeerden in de Toeslagenaffaire langer dan de wettelijke termijnen voorschrijven moet wachten op besluiten over compensatie, is inmiddels bekend. In de zomer vorig jaar was de Uitvoeringsinstantie Herstel Toeslagen (UHT) al te laat in de beoordeling van 32.000 aanvragen. Lang wachtende gedupeerden stappen om die reden steeds vaker naar de rechter. Zij worden vervolgens meestal in het gelijk gesteld, waardoor de overheid miljoenen aan dwangsommen moet betalen.

Het probleem met procederende gedupeerden is echter dat zij de hersteloperatie in het algemeen doen vastlopen. Wie naar de rechter stapt, krijgt namelijk voorrang. Als steeds meer mensen naar de rechter stappen, is het UHT steeds meer menskracht kwijt aan beroepsprocedures: fte’s die idealiter worden ingezet voor de hersteloperatie. Om te voorkomen dat het collectief lijdt onder procederende ouders, heeft de rechtbank de deadline van twaalf weken laten vallen.