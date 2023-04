‘Persoonlijke groei is ook een soort hobby van me’

Rob: „Ik ben onlangs teruggekeerd uit Marrakesh, waar ik drie maanden heb gewoond en gewerkt. Sinds corona leef ik het leven van een working nomad, maar dan wel op plekken waar geen Nederlanders samenklitten. Ik zoek plekken waar ik locals kan ontmoeten.

„Vorig jaar was ik in Boedapest, Athene, Alicante, Agadir, Jávea en Valencia – lekker koel aan het strand. Al is een appartement met zeezicht niet handig als je moet werken. In Marrakesh houd ik van de zon in de winter, de geuren en kleuren van de stad, de gym en de sauna onder mijn appartement en het gezonde eten en drinken. Ik ben daar heel geconcentreerd en productief, en daardoor heel gelukkig.

„Dit voorjaar ga ik weer een maand naar Boedapest, een van mijn favoriete bestemmingen. Daar zijn heel veel badhuizen, heerlijk ontspannen na het werk! De ratrace van West-Europa is op al die plekken nog ver weg.

„Dat zwervende leven begon als experiment in 2020, op Curaçao. Daar heb ik meteen geleerd dat een groot tijdverschil niet handig is als je contact wilt onderhouden met je team en je klanten. Ik heb een pr-bureau voor duurzame en innovatieve kleine en middelgrote bedrijven en scale-ups. Ik werk vooral voor bedrijven die geen uitgekauwde verhalen hebben en waar de lijnen kort zijn. Waar, als ik werk aflever, niet acht mensen klaarstaan om er, vaak vooral vanwege een ego, een plasje overheen te doen, waardoor de ziel uit het verhaal gaat.”

Superpower

„Hiervoor, toen de deeleconomie nog in de kinderschoenen stond, was ik ceo van een start-up, een platform waar je een plekje in een huiskamerrestaurant kon boeken. Ik had daar al mijn geld en energie in gestopt, werkte zeventig uur per week, ik heb mezelf in die tijd behoorlijk opgebrand. Uiteindelijk eindigde het in een mislukking, zoals 90 procent van de start-ups. Toen ben ik naar Valencia gegaan om eens goed over mezelf na te denken. Ik ontdekte dat betekenisvolle verhalen vertellen mijn superpower is en nu ben ik dus praatjesmaker die er ook nog geld mee verdient.

In het kort Rob Lagendijk (36) haalde zijn propedeuse rechten in Rotterdam. Naast zijn studie runde hij een bureau voor klant- en relatie-evenementen. Het boekingsplatform voor huiskamerrestaurants dat hij daarna opzette, mislukte. Nu is hij mede-eigenaar van pr-bureau DitisgeenPRbureau.nl in Amsterdam. Rob verblijft een paar keer per jaar in het buitenland en heeft een appartement in Amsterdam. Hij verdient tweemaal modaal.

„In coronatijd heb ik voor het eerst in mijn leven geëxperimenteerd met een baan in loondienst: ik heb toen onder meer een pr-afdeling opgezet voor een evenementen-bureau. Maar ik werkte er net zo hard als toen ik een eigen bedrijf had en dat zag ik niet terug in salaris en waardering.

„Nu moet ik zeggen dat ik ook niet zo’n goede medewerker ben. Wel qua resultaten, maar ik ben niet zo goed te -managen. Ik doe mijn werk op mijn eigen manier, daar moet een werkgever niet aan gaan tornen.”

Hersenvliesontsteking

„Eind 2021 heb ik mijn eigen pr-bureau opgezet. En toen kreeg ik een hersenvliesontsteking, net toen ik een paar klanten had. Ik heb twee weken in het ziekenhuis gelegen en een maand gerevalideerd. Ik was er ernstig aan toe. Ik heb mezelf toen in de overdrive gezet om te herstellen: -gezond eten, sporten, drie keer per week een massage om te ontspannen. Gelukkig is alles goed gekomen.

„Inmiddels heb ik een co-founder gevonden, die de -organisatie managet. Zelf doe ik sales en business development, ik ben geen micromanager. We hebben een team van vijf mensen en daarnaast twintig freelancers, onder wie een man uit Marrakesh en een vrouw uit Iran. Ik wil mensen een kans geven om hun talent te ontwikkelen. Ik probeer me nu te beperken tot veertig uur werken per week, de maandagochtend en de vrijdagmiddag heb ik geblokt om de week voor te bereiden en om terug te blikken. Ik heb door schade en schande geleerd dat dat belangrijk is.

„Mijn hobby’s hebben vooral te maken met welzijn. Ik ga drie keer per week naar een Finse sauna, één keer per week naar een masseur en ik zwem. In Boedapest is een nachtbadhuis waar je van tien uur ’s avonds tot drie uur ’s nachts naartoe kan, dat is een van mijn favoriete plekken. Beter dan een feest met drugs in Amsterdam.

„Ik houd ook van goed eten en drinken. Ik kom uit een horecafamilie en heb diverse wijndiploma’s. Ik heb ook een theecursus gevolgd. Goede rooibosthee met Thaise curry, kom maar door! In coronatijd heb ik een kajak gekocht waarmee ik door de Amsterdamse grachten vaar. Persoonlijke groei is ook een soort hobby van me. Ik heb stilteretraites gedaan, coachingssessies en dans- en theatertherapie om uit mijn comfortzone te treden.”

Constant prikkels nodig

„Inmiddels is de balans tussen mijn werk en privéleven -prima. Ik heb ervaren dat mijn creativiteit, mijn humeur en mijn denkvermogen achteruitgaan als die balans niet in -orde is. Al heb ik nog steeds constant prikkels nodig en wil ik altijd groeien, vernieuwen, vooruit – maar dan wel duurzaam.

„Ik denk er wel eens over om de lente en zomer in Nederland door te brengen en de rest van het jaar elders. Ik ben geen typische Nederlander, ik beschouw de hele wereld als mijn vaderland. Al ben ik Nederland heel erg dankbaar voor alle kansen die ik er heb gekregen en de mentaliteit hier: vooruit plannen, afspraken nakomen. En hoe mooi is het dat ik hier mijn geld verdien dat ik kan uitgeven op plekken waar de kwaliteit van leven beter is? Altijd op één plek -wonen is niks voor mij, ik verveel me snel. Ik heb geen koophuis, geen partner en geen kinderen, dat geeft me de ruimte om andere keuzes te maken.”

Woning Rob woont in een huurappartement in het centrum van Amsterdam. Hij verblijft zo’n zes maanden per jaar in het buitenland, waar hij een appartement huurt of in een hotel verblijft. Vervoer Rob neemt meestal de fiets of een taxi. Als hij per trein reist, doet hij dat eerste klas om te kunnen werken of te kunnen rusten. „Zo houd ik tijd over voor vrienden en welzijn.” Hulp Eenmaal per week komt de schoonmaakhulp. De boodschappen en de maaltijdboxen worden aan huis bezorgd. Sparen „Sparen is niet het doel, genoeg geld verdienen om mijn ultieme vrijheid te kunnen bekostigen wel.” Laatste grote uitgave De huur van een appartement in Marrakesh.

