Pegida-voorman Edwin Wagensveld, die Koran vergeleek met Mein Kampf, verdacht van groepsbelediging

Het Openbaar Ministerie begint een onderzoek naar Pegida-voorman Edwin Wagensveld vanwege vermeende groepsbelediging. Dat heeft hij vrijdag zelf bevestigd aan persbureau ANP. Afgelopen januari verscheurde de 54-jarige Wagensveld in Den Haag, voor het tijdelijke Tweede Kamergebouw, een Koran en sprak hij tegelijk over „een fascistisch boek, net zo erg als Mein Kampf”. Het OM wil dat Wagensveld, die in Duitsland woont, zich voor verhoor in Nederland meldt.

Wagensveld, die bekend staat als anti-moslimprovocateur, deed zijn uitspraken over de Koran voor het oog van een camera. De beelden gingen vervolgens rond op diverse sociale media. Wagensveld liet ook weten dat anderen soortgelijke acties voorbereidden en zei dat het tijd was „om gebrek aan respect vanuit de islam met een gebrek aan respect te beantwoorden”. Het OM laat weten dat het opzettelijk beledigen van een groep mensen wegens hun godsdienst of levensovertuiging, in dit geval de islam, strafbaar is. Het verscheuren van een Koran is dat in Nederland niet, dat wordt gezien als geloofskritiek.

De Koranverscheuring maakte in meerdere overwegend islamitische landen veel los. Turkije, Indonesië en Pakistan ontboden de Nederlandse ambassadeur vanwege de Koranverscheuring. Turkije sprak van een „haatmisdrijf” en het bewijs dat „islamofobie, discriminatie en xenofobie geen grenzen kennen in Europa”. Ook Algerije, Bahrein, Egypte, Marokko en Qatar reageerden afkeurend op de actie van Wagensveld, maar zochten geen diplomatiek contact met het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nederland demonstreerden in februari honderden mensen tegen moslimhaat naar aanleiding van Wagensvelds acties.

Wagensveld is de oprichter van de Nederlandse tak van het Duitse Pegida. Zijn leven staat voor een groot deel in het teken van demonstraties bezoeken, waarin hij zich verzet tegen ‘islamisering’. Ook is hij meermaals onderdeel geweest van protesten tegen Kick Out Zwarte Piet. Vooral in de Oost-Duitse demonstratie-scene is Wagensveld beroemd, ze noemen hem ook wel Ed aus Holland.