Nepverpleger die tijdens corona in het ziekenhuis werkte krijgt 450 dagen gevangenisstraf

Leroy S., de ‘nepverpleger’ die tijdens de coronacrisis drie weken in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch werkte en ook medicijnen toediende, is door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot 450 dagen gevangenisstraf, waarvan 161 dagen voorwaardelijk. Dat heeft de rechtbank Oost-Brabant vrijdag bekendgemaakt. Volgens de rechter heeft S. de crisissituatie in de ziekenhuizen tijdens de eerste coronagolf „op slinkse wijze” misbruikt. Vanwege zijn voorarrest hoeft S. niet terug de gevangenis in.

De inmiddels 27-jarige ‘nepverpleegkundige’ uit Rosmalen stond terecht voor onder andere oplichting, valsheid in geschrifte en poging tot zware mishandeling. S. reageerde aan het begin van de coronacrisis op oproepen van het ziekenhuis. Hij beweerde de hbo-opleiding Medische Hulpverlening te hebben afgerond en toonde de aanvraag van een Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg(BIG)-registratie. Op 19 maart 2020 ging hij in het ziekenhuis aan de slag, onder andere op de spoedeisende hulp en de covidafdeling, maar al snel viel op dat hij niet over de juiste kennis en vaardigheden beschikte. Het ziekenhuis deed aangifte, waarna de man in mei 2020 werd opgepakt.

Na onderzoek bleek dat de man zelf handelingen heeft verricht, zoals het opnemen van de bloeddruk, temperatuur en de pols, het toedienen van medicatie als antibiotica en morfine en het vervoeren van patiënten. Ook bestelde hij namens het ziekenhuis een dure hartmonitor, die hij later voor 25.000 euro via Marktplaats probeerde te verkopen. Daarmee heeft S. „een aanmerkelijke kans op benadeling van de gezondheid van de patiënten veroorzaakt”, stelt de rechtbank.

In maart eiste het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf van twee jaar, tbs met voorwaarden en een beroepsverbod van vijf jaar. Omdat niet is bewezen dat S. daadwerkelijk patiënten in gevaar heeft gebracht of de intentie daartoe had, kiest de rechter voor een lagere straf. „De rechtbank heeft eerder de indruk dat sprake was van grove zelfoverschatting bij het aanvaarden van deze functie.” Ook weegt de rechter mee dat S. verminderd toerekeningsvatbaar is: zowel een psychiater als een psycholoog stelden de diagnose van een persoonlijkheidsstoornis met narcistische en antisociale trekken. Wel legt de rechtbank een vijfjarig beroepsverbod op.