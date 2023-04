NAC-Willem II gestaakt omdat publiek met vuurwerk en bier gooit

De wedstrijd NAC - Willem II in de Keuken Kampioen Divisie is vrijdagavond definitief gestaakt, omdat supporters vuurwerk en bier op het veld gooiden. Dat gebeurde onder de vorige week door de KNVB aangescherpte richtlijnen. De Brabantse derby was al later begonnen, omdat er voor de aftrap volop vuurwerk werd afgestoken.

Na zo’n zeventig minuten spelen werd de wedstrijd eerst tijdelijk stilgelegd omdat er één stuk vuurwerk op het veld belandde. Het vuurwerk kon snel worden gedoofd, maar scheidsrechter Jeroen Manschot besloot de aangescherpte richtlijnen van de KNVB te volgen en alle spelers tijdelijk naar de kleedkamers te sturen.

Lees ook: Waarom krijgt het voetbal de hooligans niet onder controle? Zes vragen en antwoorden

Toen Willem II na de hervatting scoorde, werd er vanuit hetzelfde vak met bier naar de volgens NAC-fans provocerend feestvierende spelers uit Tilburg gegooid en besloot Manschot de wedstrijd definitief te staken.

‘Terechte beslissing’

„Het is altijd afwachten of een scheidsrechter naar de regels handelt of denkt: ik zie het door de vingers”, zei trainer Reinier Robbemond van Willem II na het staken van de wedstrijd tegen ESPN. „Hij houdt zich aan de regels. En terecht. Blijkbaar mag je als spelers niet eens meer een doelpunt vieren, dan krijg je gelijk dit.”

NAC-trainer Peter Hyballa baalt van het deel van zijn eigen supporters dat volgens hem „absoluut geen discipline” heeft en zegt de vrezen dat het staken van voetbalwedstrijden vaker voor gaat komen in Nederland.

Feyenoord-Ajax

De KNVB heeft de regels voor het betaald voetbal vorige week aangescherpt, nadat Ajax-speler Davy Klaassen in De Kuip op zijn hoofd werd geraakt door een voorwerp dat het Feyenoord-publiek naar hem gooide.

Voortaan gaan de spelers direct van het veld af als er iets wordt gegooid vanuit het publiek en wordt de wedstrijd definitief gestaakt als dat opnieuw gebeurt. NAC - Willem II was de eerste wedstrijd waarbij dat daadwerkelijk het geval was.

De KNVB hoopt dat potentiële daders het met de aangescherpte richtlijnen „niet langer in hun hoofd halen” om spelers of scheidsrechters te belagen.