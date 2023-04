Na de paniek om SVB heerst in Silicon Valley nu onzekerheid

‘Geen foto’s en video’s”, meldt een A4’tje op de deur van het kantoor van Silicon Valley Bank (SVB) in Menlo Park, Californië. Naar binnen gluren is er niet bij; de gordijnen zijn dicht. Nog voor de ingang houdt een beveiliger onaangekondigd bezoek tegen. Even naar binnen? „Nee, sorry. Alleen klanten.”

Bij Silicon Valley Bank zijn ze klaar met alle negatieve publiciteit. Een maand geleden vond hier in Californië de grootste bankrun in de geschiedenis plaats, toen klanten van SVB binnen 24 uur 40 miljard dollar van hun rekeningen haalden. Dit gebeurde nadat onder investeerders onrust was ontstaan vanwege slechte beleggingen die de bank aan de rand van de afgrond hadden gebracht. Investeerders en techondernemers maakten elkaar gek via Twitter en haalden in paniek hun geld van de bank.

Na een onrustig weekend keerde de rust terug. De Amerikaanse overheid besloot uit angst voor een nieuwe bankencrisis alle klanttegoeden te garanderen. SVB werd failliet verklaard, de overheid nam de bezittingen van de bank over en verkocht de zeventien filialen ervan aan rivaal First Citizens. Onder de nieuwe eigenaar probeert het personeel nu wanhopig klanten terug te winnen. Velen zijn overgestapt naar grote systeembanken, zoals J.P. Morgan, of naar kleinere regionale banken die van de crisis proberen te profiteren.

Met de val van SVB – veertig jaar geleden opgericht – is een cruciaal onderdeel van het ‘ecosysteem’ in Silicon Valley weggevallen. Ruim de helft van alle jonge Amerikaanse, snel groeiende technologiebedrijven bankierde bij SVB. De bank had ook vrijwel alle – circa duizend – investeringsfondsen in Silicon Valley als klant. Ze beheerde 119 miljard dollar aan deposito’s en verzorgde persoonlijke en hypotheekleningen aan techondernemers. Die kwamen door hun bedrijven met miljoenenverliezen doorgaans moeilijk bij een andere bank binnen.

Hoe reageert Silicon Valley op de ineenstorting van zijn belangrijkste bank?

Netwerkplek

De bar van The Rosewood is op een namiddag in april nauwelijks voor de helft gevuld. Het vijfsterrenhotel op Sand Hill Road – met cocktails van 25 dollar, kaviaar op de kaart en een dakterras met uitzicht op de groene Californische heuvels – is de belangrijkste netwerkplek voor de managers van de grootste Amerikaanse investeringsfondsen in techbedrijven.

Andreessen Horowitz, Sequoia Capital en Greylock houden, samen met Silicon Valley Bank, allemaal kantoor aan Sand Hill Road. Rond de prachtig aangelegde tuinen van The Rosewood – eigendom van de nabijgelegen Stanford Universiteit, waar veel toekomstige techondernemers studeren – hebben de grote fondsen ieder hun eigen suite.

Op deze plek blijken de stereotypen over Silicon Valley in ieder geval deels te kloppen. De ondernemers – jong, vlassig baardje, sportschoenen, hoodie – praten er met investeerders, doorgaans gekleed in kaki broek en een jas van Arc’teryx of Patagonia. De gesprekken aan de bar en in de hotellobby gaan over geld, pitch decks, een product market fit en over groeipercentages. Het is volgens de barman ondanks het geroezemoes „opnieuw een rustige middag”, zegt hij. „We zijn hier nog lang niet terug op het niveau van voor corona.”

Wie wil weten hoe het ervoor staat in Silicon Valley moet naar Sand Hill Road, vertelt de Nederlander Bastiaan de Goei aan de bar van The Rosewood. De Goei werkt bij databedrijf Instabase, investeert in start-ups en woont sinds 2015 in San Francisco. Hij wijst naar buiten, waar zelfs voor Californische begrippen opvallend veel Tesla’s geparkeerd staan. „Hier aan deze weg worden nog steeds alle grote techdeals gesloten.”

Hoewel volgens De Goei „in Silicon Valley de goede bedrijven altijd aan geld komen”, is het aantal deals in de techsecor het afgelopen jaar fors teruggevallen. Geholpen door de ongekend lage rente stroomden er jarenlang bijna ongelimiteerde hoeveelheden geld van vermogende beleggers naar durfkapitalisten. Op zoek naar de nieuwe Google of Facebook investeerden ze fors in start-ups in Silicon Valley.

Maar door de inflatie, stijgende rente en de oorlog in Oekraïne zijn beleggers weer op zoek gegaan naar investeringen met weinig risico. Volgens databedrijf PitchBook is in de laatste drie maanden van vorig jaar 61 procent minder kapitaal in Amerikaanse start-ups gestoken dan een jaar eerder.

Dat heeft grote gevolgen. Het geldgebrek leidde tot massaontslagen bij techbedrijven die moeten snijden in de kosten. Jonge ondernemers met een goed idee om klimaatverandering tegen te gaan, worstelen om aan geld te komen om hun bedrijf van de grond te krijgen. Voor start-ups die al wat verder zijn, en die grote bedragen nodig hebben om het hoofd boven water te houden, dreigt financiële nood. De bedrijven waar eerst veel geld in moet voor er misschien ooit heel veel uitkomt, staan op dit moment achteraan in de rij.

‘Druk neemt verder toe’

De val van SVB heeft die negatieve sfeer versterkt. „Het is nu heel lastig om een beginnende techondernemer te zijn die geld nodig heeft”, zegt Marc Schröder, oprichter van Silicon Valley-investeerder MGV. „De markt voor start-ups had het al heel moeilijk voor het SVB-debacle. De druk neemt nu verder toe.”

Dat is overal in Sand Hill Road te voelen. Investeerders zijn jarenlang verwend met ongelimiteerde budgetten, terwijl start-ups met potentie de investeerders voor het kiezen hadden en miljoenen kregen voor slechts een paar procent van hun aandelen.

Op het moment dat het einde van die gouden periode zich aandiende, sloeg na een gerucht op Twitter de paniek toe. Die dynamiek maakt Silicon Valley nu angstig, voorzichtig en wars van risico’s. „Tijdens de val van SVB heerste er een aantal dagen enorm veel angst”, zegt Schröder. „En die angst wordt niet zomaar vergeten.”

Laten we hopen dat dit alles ertoe leidt dat onze industrie volwassen wordt Marc Schröder oprichter Silicon Valley-investeerder MGV

Waar leidt dit toe? Investeerders doen het rustig aan en kiezen voor veilige beleggingen. Start-ups spreiden hun geld over verschillende, grotere banken die niet zomaar omvallen, houden grotere reserves aan en proberen zo min mogelijk uit te geven. En de banken denken wel twee keer na voordat ze start-ups en investeerders zonder stevige voorwaarden aan zich binden. „Laten we hopen dat dit alles ertoe leidt dat onze industrie volwassen wordt”, zegt Schröder.

Dit betekent wel dat de ondernemers de prijs betalen voor het mismanagement bij SVB. De gouden voorwaarden die techondernemers bij Silicon Valley Bank kregen, zo is de algemene verwachting, zullen onder de nieuwe eigenaar niet terugkomen. Bij SVB konden start-ups goedkoop extra geld lenen, investeringsgeld als onderpand gebruiken voor een hypotheek of een creditcard van de zaak regelen. Voor beginnende techondernemers zal het moeilijker worden een bank te vinden die hun manier van bedrijfsvoering begrijpt.

Tegelijkertijd: Silicon Valley zou Silicon Valley niet zijn als het niet in elke crisis vooral kansen ziet. Aan de bar in The Rosewood moet Bastiaan de Goei lachen als hem wordt gevraagd hoe nerveus techondernemers in Silicon Valley zijn over wat ze de afgelopen maand hebben meegemaakt. „Iedereen was hier een paar dagen extreem nerveus, maar eerlijk gezegd: het gesprek erover is alweer naar de achtergrond verdwenen”, zegt hij.

Een gevallen bank of niet: goede ondernemers komen altijd bovendrijven, wil hij maar zeggen. En de cultuur in deze regio is: van een crisis word je beter, niet slechter.

„Silicon Valley is extreem veerkrachtig”, zegt De Goei. „Elke dag maken mensen hier nederlagen mee.”

Bankencrisis Naast een aantal hele grote banken zijn er in de VS meer dan 4000 kleine en middelgrote banken. De veelal regionaal opererende banken werden het hardst getroffen in de bankencrisis van dit jaar. Voor dit tweeluik ging technologieredacteur Stijn Bronzwaer in San Francisco op zoek naar de gevolgen van de val van Silicon Valley Bank (SVB). Correspondent Bas Blokker reisde naar het vervallen industriële stadje Bamberg in South Carolina om te zien welke grote invloed kleine banken daar hebben op de lokale economie en samenleving. Bamberg, South Carolina is een kwijnend stadje, maar met de banken gaat het goed

