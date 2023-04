Michel Houellebecq in hoger beroep tegen uitspraak over zijn rol in Nederlandse seksfilm

De Franse schrijver Michel Houellebecq is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam over zijn rol in een Nederlandse seksfilm. Dat bevestigt persbureau ANP vrijdag na berichtgeving door de Volkskrant. Hij speelt de hoofdrol in de film van het Nederlandse kunstcollectief KIRAC, maar wil niet dat de beelden vrijgegeven worden. Houellebecq zegt niet te hebben geweten waarmee hij akkoord was gegaan en nooit seks gewild te hebben in Amsterdam.

Volgens Houllebecq is het contract dat hij sloot met KIRAC niet rechtsgeldig, omdat hij bij de ondertekening depressief was, het midden in de nacht was en hij in beschonken toestand verkeerde. Maar de rechter ging daar niet in mee, omdat „het niet te begrijpen is waarom Houellebecq wel heeft meegedaan aan de opnames als hij de overeenkomst echt problematisch vond.” Bovendien zat er volgens de rechter voldoende tijd tussen het sluiten van het contract en het begin van de opnames voor de film om op de afspraken terug te komen.

„Ik zal doorprocederen, zo lang als de rechtbank dat toelaat”, zei hij eind maart al tegen NRC vlak voordat de rechtbank uitspraak deed. Houellebecq wilde de film laten verbieden nadat hij de trailer had gezien. In die trailer is de schrijver onder meer te zien met ontbloot bovenlijf in een bed, terwijl hij een jonge vrouw kust.

Tegen NRC zei de schrijver eerder dat het „heel dom” was het contract te tekenen. „Ik had in het contract moeten laten opnemen dat ik niks seksueels in beeld wilde hebben.”

Houllebecq had eerder al een rechtszaak in Frankrijk aangespannen tegen kunstenaarscollectief KIRAC, maar ook die verloor hij. De schrijver moest een kleine schadevergoeding betalen aan filmmaker Stefan Ruitenbeek.