Marcel Boekhoorn vertrekt als topman bij zijn investeringsmaatschappij Ramphastos

Marcel Boekhoorn, waar kennen we die ook alweer van?

De zakenman uit Nijmegen (30 oktober, 1959) werd bekend door de verkoop van telecomprovider Telfort aan KPN, in 2005. Aan die deal hield hij een half miljard euro over – én een plek in de Quote 500. Een flink aantal succesvolle investeringen later is zijn fortuin hard gegroeid: vorig jaar stond hij in de Quote op plek twaalf, met een geschat vermogen van 2,3 miljard euro. Met de verkoop van de Eindhovense High Tech Campus maakte hij in 2021 een klapper, naar eigen zeggen een grotere dan destijds met Telfort. Een selfmade miljardair, dus.

Boekhoorn – ‘Boekie’ voor kenners – begon zijn loopbaan als registeraccountant. Nu is hij een van ’s lands meest flamboyante miljardairs, die leeft volgens het motto: „Je kunt er maar beter van genieten, anders ben je straks de rijkste van het kerkhof.” Hoewel hij zelden interviews geeft - -– de meeste journalisten vertrouwt hij niet -– haalt hij om de haverklap het nieuws. Ook figureert hij in de roddelbladen, dankzij de bekende vrouwen met wie hij relaties aangaat: in het verleden waren dat onder meer actrice Tatjana Simic en zangeres Hind. Inmiddels is hij alweer jaren samen met Rebecca Cabau, de zus van Yolanthe Cabau van Kasbergen.

Als „dierenmens” en eigenaar van Ouwehands Dierenpark in Rhenen slaagde Boekhoorn er in 2017 in twee Chinese reuzenpanda’s naar Nederland te halen, na jarenlang lobbyen en diplomatie op het hoogste niveau. Verder is hij van kinds af aan supporter van voetbalclub NEC, waar hij als suikeroom financiële gaten dicht.

Minder succesvol was Boekhoorn met HEMA. In 2018 nam hij de kwakkelende winkelketen over, vastbesloten om er weer een succes van te maken. Dat mislukte faliekant. Na anderhalf jaar was zijn rol bij HEMA uitgespeeld, toen het bedrijf na een hard onderhandelingsspel in handen viel van de schuldeisers.

Nu gaat hij dus weg als hoogste baas bij Ramphastos. Gaat ‘Boekie’ met pensioen?

Afgelopen week liet Boekhoorn (63) weten dat hij na bijna dertig jaar afzwaait bij zijn investeringsmaatschappij. De 51-jarige Jan Willem Neggers, al tien jaar partner bij Ramphastos Investments, neemt de dagelijkse leiding over. Maar, zo waarschuwde Boekhoorn in Quote, als grootaandeelhouder zal hij zich „zeker” met bepaalde investeringen blijven bemoeien. „Niet omdat ik denk dat ze het niet zonder mij kunnen, wel omdat dit werk veel te leuk is om helemaal te laten vallen. Ik ben sowieso niet zo goed in niks doen.” Ramphastos betekent trouwens reuzentoekan.

Krijgt zijn opvolger de werkkamer boven de gorilla’s?

Wie bij Ramphastos op bezoek gaat, moet zich melden bij de receptie van Ouwehands en krijgt dan een plattegrond van het park. Bij het gorillaverblijf naar rechts en daar zit de toegangsdeur naar het kantoor van de investeringsmaatschappij. In het midden van de gigantische werkkamer van Boekhoorn staat een kunstwerk met een luik waardoor de gorilla’s te zien zijn. Via de buis ernaast zijn ze ook te voeren, maar dat doet Boekhoorn niet meer, om te voorkomen dat de mannetjes met elkaar gaan vechten. Afgelopen week liet opvolger Neggers weten dat deze bijzondere werkkamer van Boekhoorn blijft – hij zelf zit even verderop.