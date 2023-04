Kabinet verwacht dit jaar toename van zo’n 47.500 Oekraïense vluchtelingen, totaal komt daarmee op ruim 135.000

Het kabinet verwacht dit jaar een toename van 47.500 Oekraïense vluchtelingen in Nederland. Dat schrijft staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid, VVD) in een brief aan de Tweede Kamer. Hij baseert zich op een in februari gepubliceerde prognose van Clingendael, een instituut voor internationale betrekkingen. De prognose gaat om de netto-instroom: het aantal nieuwe Oekraïense vluchtelingen min het aantal Oekraïense vluchtelingen dat het land juist verlaat.

Clingendael baseert de verwachte toename van het aantal vluchtelingen op een reeks factoren. Zo ziet het instituut dat Oekraïense vluchtelingen in meerdere landen de intentie hebben om door te reizen. Zo geeft 52 procent van de Oekraïense vluchtelingen in Polen aan dit te willen. Daarnaast zijn er meerdere opvanglanden waar de omstandigheden voor Oekraïense vluchtelingen verslechteren. Zo hebben Polen en Tsjechië hun beleid ten aanzien van de bescherming van Oekraïners aangescherpt en is ook de economische situatie in die landen ongunstig. Ook noemt Clingendael de aanwezigheid van familie. Zo’n 30 procent van de Oekraïense vluchtelingen geeft gezinshereniging op als belangrijkste reden om door te migreren, waaronder naar Nederland.

135.000 Oekraïense vluchtelingen

Wordt de prognose werkelijkheid, dan komt het totaalaantal vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland eind dit jaar op ruim 135.000 te staan. Begin januari werden namelijk bijna 88.000 Oekraïense vluchtelingen in Nederland geregistreerd. Van der Burg laat weten dat de prognose „complex” blijft, mede omdat niet te voorspellen is hoe de oorlog zal verlopen. Hij zegt dan ook dat de daadwerkelijke instroom aanhoudend wordt gemonitord. Volgens Van der Burg is er vooralsnog geen reden om het opvangdoel van 90.000 opvangplekken aan te passen.

In februari werd bekend dat de ongeveer 4.700 mensen die Oekraïne zijn ontvlucht maar niet de Oekraïense nationaliteit hebben, een half jaar langer in gemeentelijke opvangplekken verblijven zonder zich aan asielprocedures te hoeven onderwerpen.

Afgelopen september schreef Clingendael al in een rapport dat Europese landen zich erop moeten voorbereiden dat miljoenen Oekraïense vluchtelingen lange tijd zullen blijven. Het instituut noemde toen als redenen onder meer dat de oorlog gaat naar verwachting nog lang duren en vluchtelingen willen überhaupt niet terugkeren.