Kabinet neemt nieuwe maatregelen om aankomende winter warm door te komen

Om te voorkomen dat het gas aankomende winter opraakt, neemt het kabinet nieuwe maatregelen. Dat schrijven minister Rob Jetten (Klimaat en Energie, D66) en staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw, D66) vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer. Het gaat om een energiebesparingscampagne, het vullen van de gasvoorraden en de extra import van vloeibaar gas (lng). Jetten zei tegen persbureau ANP dat deze maatregelen flink geld mogen kosten: als het gaat om leveringszekerheid ervaart hij „geen enkele belemmering” van zijn collega Sigrid Kaag (Financiën, D66).

Ondanks de dreigende schaarste is Nederland de afgelopen winter zonder gastekorten doorgekomen. Ook zijn de voorraden veel groter dan vorig jaar: dankzij een nieuwe terminal is de importcapaciteit van LNG verdubbeld. Ook hebben huishoudens en bedrijven hun energieverbruik flink teruggeschroefd, mede door de hoge energieprijzen. Afgelopen jaar is zo’n 30 procent minder gas gebruikt. De gasopslagen zijn nu dan ook voor gemiddeld 58,1 procent gevuld. Dat is veel meer dan het niveau van 21,3 procent waarop de opslagen vorig jaar op 1 april gevuld waren.

Toch is het gevaar nog niet geweken: Rusland levert veel minder gas aan Europa dan in dezelfde periode vorig jaar, waardoor het risico op tekorten nog steeds bestaat. De overheid lanceert daarom vanaf mei opnieuw de energiebesparingscampagne ‘Zet ook de knop om’. Het doel is met praktische adviezen bedrijven en huishoudens te helpen energie te besparen. Ook wil het kabinet de gasopslagen voor minimaal 90 procent vullen. Om bedrijven daartoe te bewegen, wordt een subsidieregeling opgezet. Tot slot worden de terminals voor lng in Rotterdam en de Eemshaven met een capaciteit van 24 miljard kubieke meter per jaar verder uitgebreid tot 30 miljard kubieke meter in 2026.

