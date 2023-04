Jonge militair probeerde met lekken Pentagondocumenten vooral online vriendengroep te imponeren

De 21-jarige Amerikaanse man die ervan verdacht wordt de bron te zijn van het spraakmakende Pentagonlek verschijnt vrijdag voor het eerst voor de rechter. De Amerikaanse minister van Justitie Merrick Garland bevestigde dat het gaat om Jack Teixeira, een laaggeplaatste inlichtingenmedewerker bij de Massachusetts Air National Guard. Hij zou tientallen geheime documenten hebben meegesmokkeld vanaf de basis en hebben gelekt via gamechatapp Discord. Onder meer posities van Oekraïense troepen die tegen Rusland vechten, zijn daardoor in de openbaarheid gekomen. Een woordvoerder van het Pentagon sprak van een „bewust criminele daad”.

Volgens Amerikaanse media staat Teixeira in zijn online gemeenschap bekend als een wapenliefhebber die antisemitische en anderzijds racistische uitingen doet. Ook zeggen betrokkenen dat hij de macht van de Amerikaanse inlichtingendiensten wantrouwt. Tot nu toe lijkt alles er echter op te wijzen dat Teixeira geen politiek motief had voor het lekken van de informatie. Volgens bekenden wilde hij met name indruk maken op zijn online vrienden in een afgesloten Discord-chatgroep. In die chat had hij een zekere leiderschapspositie; zijn

pseudoniem was ‘OG’, een afkorting voor ‘original gangster’. Binnen de online jeugdcultuur wordt die term doorgaans gebruikt als aanduiding van een hoge status. Met het lekken van de geheime documenten kon hij zijn online vrienden imponeren.

Vanuit zijn afgesloten Discord-server werden de geheime documenten verder verspreid over het internet, tot The New York Times ze oppikte en liet verifiëren. De Amerikaanse overheid begon direct een onderzoek naar de oorsprong van het lek. Het lijkt alsof Teixeira goed doorhad dat hij diep in de problemen zat nadat de Amerikaanse media en overheid het lek zwaar opnamen afgelopen weekend. Voordat hij werd aangehouden belde hij met zijn Discord-chat. Het klonk volgens een van de groepsleden alsof hij in een snel rijdende auto zat, aldus The Times. „Jongens, het is goed geweest — ik houd van jullie”, zei hij volgens het groepslid. „Ik heb nooit gewild dat het zo zou gaan. Ik heb gebeden tot God dat dit nooit zou gebeuren. [...] Alleen God kan beslissen wat er vanaf nu zal gebeuren.”