Internationale klassen zitten vol: voor zeker 2000 kinderen geen plek

Voor zeker tweeduizend kinderen die geen Nederlands spreken, is geen plek op de middelbare school. Dat meldt Lowan, een stichting voor onderwijs aan nieuwkomers in Nederland, vrijdag op basis van een enquête onder scholen. Het gaat om zogeheten Internationale Schakelklassen, waar bijvoorbeeld asielzoekers onderwijs krijgen.

In totaal zijn er 111 schakelklassen met naar schatting 30.000 leerlingen, meer dan een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. De oorlog in Oekraïne is een van de redenen voor de grote toeloop. Zeker dertien scholen laten helemaal geen leerlingen meer toe, tien anderen overwegen dat ook te doen. „Een zeer zorgwekkend beeld”, schrijft de onderwijsorganisatie. „Met het oog op de verwachte groei van het aantal vluchtelingen stemt dat ons tot nog meer zorgen.”

Van jonge asielzoekers in de noodopvang is niet bekend of ze bij de scholen in beeld zijn. Door alle verhuizingen is het voor de internationale klassen „bijna onmogelijk om het onderwijs te verzorgen”, aldus Lowan. De organisatie vroeg vorig jaar al om aandacht voor de krapte, maar „de situatie is alleen maar verergerd”.