Hoe kun je goed én gezond hardlopen? NRC helpt je op weg

Hardloopgids

Nederland is een hardloopland, 40 procent van de Nederlanders zegt wel eens hard te lopen. Maar wanneer ben je een echte hardloper? Wat komt daar bij kijken? En hoe gezond is het eigenlijk? In dit weekeinde van de 42ste Marathon van Rotterdam pakken we uit met tal van artikelen over hardlopen. Die zetten we in deze gids op een rij, gecombineerd met stukken uit ons archief voor beginnende en gevorderde hardlopers.

Hoe gezond is hardlopen?





Zo loop je gezond hard

Hardlopen is voor de meeste mensen ontzettend gezond. Het is goed voor je bloedvaten, hart, longen en hersenen. Je traint bijna al je spieren en het stimuleert de vetvertering. Bovendien kan hardlopen diabetes type 2, borst- en darmkanker helpen voorkomen. En als dat nog niet genoeg is, bescherm je jezelf op de lange termijn ook nog eens tegen dementie én is het goed voor je humeur. Dat wordt dus trainen! Maar hoeveel moet je lopen om er voor je gezondheid echt iets aan te hebben? En hoe voorkom je blessures? In dit grote vragenstuk leer je alles wat je moet weten over gezond hardlopen.

Vet verteer je beter als je rustig beweegt

Afvallen door keihard trainen is lastig, omdat je er juist meer honger van krijgt. Onderzoek laat zien dat licht intensief sporten, zoals joggen, een goede manier is voor het verteren van vet. Hoe dat werkt lees je hier.

Hardlopen is als mediteren

Hardlopen is mediteren voor mensen die niet stil kunnen zitten, schreef filmmaker Guido van der Werve in NRC. Je hoeft nergens aan te denken, alleen aan hardlopen. „Je hoofd opruimen, naar nul gaan. Als dat lukt, kom ik kraakhelder thuis. En daarna heb ik meer rust. En ik slaap ook beter.” Lees hier wat dat doet voor zijn creativiteit.

De positieve werking van hardlopen tijdens een burn-out

De repeterende beweging, de buitenlucht, haar ademhaling. Hardlopen hielp Nydia van Voorthuizen over haar burn-out heen. „Tijdens zo’n loopje zag ik opeens de zon weer. Ik maakte mij dan geen zorgen over mijn werk of wat anderen van mij vonden.” Hardlopen zorgt misschien niet per definitie voor verhelderende ideeën en het lost ook niet altijd iets op, maar het houdt je wél op de been, schreef ze in 2016 in NRC.

Hardlopen voor beginners





Van hardloopschoenen tot hardloopetiquette

Hoe bouw je het hardlopen op, welke schoenen zijn geschikt en kun je beter voor of na het rennen eten? En is er eigenlijk een hardloopetiquette waaraan je je moet houden (‘groet altijd terug!’)? Handige beginnerstips vind je hier.

Zo begin je

Hoe begin je? En vooral, hoe begin je goed? Olivier Heimel, hoofdredacteur van Runner’s World, gaf in NRC acht tips. „Het is een beetje zoals een vogel andere vogels zou leren vliegen, denk ik: je gaat op een berg staan, begint heel driftig te fladderen en hoopt er verder het beste van.”

Tips voor als je echt geen zin hebt

Je had het je nog zo voorgenomen: drie keer per week. Nu echt. Maar: koud, regen, geen zin. Gelukkig had Olivier Heimel ook nog wel wat tips voor als je écht geen zin hebt.

De magie van een (halve) marathon (of meer)





Van hardloophater tot (halve) marathonloper

Thomas de Veen vond hardlopen altijd de stomste sport die er is. Zo saai. En bovendien veel te vermoeiend. Zwemmen, dat was meer zijn ding. Maar toen werd er anderhalf jaar geleden weer een lockdown afgekondigd en sloot het zwembad voor onbepaalde tijd. Het was hardlopen of niets, en van dat laatste zou hij alleen maar ongelukkig worden. Dus installeerde hij een hardloop-app en voor hij het wist rende hij dertien maanden later een halve marathon in Zuid-Afrika. Hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen? En betekent dit nu dat hij een ‘echte’ hardloper is? Lees hier over zijn transformatie van hardloophater naar (halve-)marathonloper.

Hardlopen voor de lol: een geschiedenis

De mens heeft altijd hardgelopen, maar voor ons plezier doen we dat op grote schaal eigenlijk naar maar een halve eeuw. Nu zijn marathons niet meer weg te denken uit onze samenleving. Hoe is hardlopen zo populair geworden?

Wat doet een marathon met je lichaam?

Een marathon is 42,195 kilometer lang. Wat doet zo’n lange afstand eigenlijk met het lichaam? Zoals met het hart, de nieren en de spieren?

Hoe Abdelkader Benali zich voorbereidde op de marathon

Schrijver Abdelkader Benali maakte zich een paar jaar geleden op voor de marathon van Rotterdam. Lees hier hoe hij zich voorbereidde.

Zo kan (bijna) iedereen honderd kilometer hardlopen

Voor de hardloper die wel in is voor een uitdaging is er het ultralopen: hardlopen over een afstand groter dan een marathon. Alles wat langer is dan 42 kilometer dus. Dat klinkt voor velen ondoenlijk, maar een ‘ultra’ is wel degelijk te doen voor vrijwel iedereen die dat wil, schreef Diederik van Hoogstraten. Zeven trainingstips.

Wat er komt kijken bij een trailrun door de Alpen

Mariska van Sprundel ging voor het eerst trailrunnen (hardlopen door de natuur over onverharde paden) door de Alpen. Alleen degenen die een halve marathon binnen de twee uur kunnen lopen, mochten mee. Van Sprundel loopt al jaren hard en traint vijf keer per week, maar bij ‘trailen’ komt veel meer kijken dan dat.