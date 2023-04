Het Uur met schrijver Francine Oomen

„Je bent niet goed genoeg.” Dat is de conclusie die schrijver Francine Oomen als kind heeft getrokken. „Ik heb geen makkelijke jeugd gehad, en mijn ouders en hún ouders ook niet. Dit soort kernovertuigingen worden van generatie op generatie doorgegeven.” Schrijven en tekenen hebben altijd bij haar gehoord, en waren als kind óók overlevingsmechanismen. Pieter van der Wielen spreekt Oomen over de ‘shit onder het tapijt’ aankijken, erkennen en aandacht geven, om zo het patroon van trauma te doorbreken. Over het belang van open en kwetsbaar durven zijn, omdat zo verbinding met de ander ontstaat. En over waarom juist twintigers en dertigers de doelgroep van haar nieuwe podcast (‘Hoe overleef ik…’) en boek (‘Hoe overleef ik wat ik niemand vertel’) vormen.

Let op: deze aflevering bevat thema's die mogelijk een trigger kunnen zijn, zoals trauma en seksueel misbruik.

