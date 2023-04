Op 31 januari ontving ik bericht uit Amstelveen. Een „weekendlezer” uit die plaats meldde dat op zaterdag NRC („€ 5,25!”) daar slechts gedeeltelijk in de schappen van de losse verkoop lag. De bijlagen Wetenschap en Leven ontbraken, sterker: die ontbraken ook op 12 november, 26 november, 14 januari en 21 januari. Nu gaat de ombudsman in de eerste plaats over journalistieke kwesties, dus schreef ik de lezer terug dat ik niet veel meer kon doen dan haar klacht doorgeven aan de klantenservice.

Die lezer gaf vervolgens blijk van uitzonderlijke volharding. Tien weken achtereen constateerde zij ’s zaterdags dat er slechts een halve NRC te koop was bij haar Primera in Amstelveen-Zuid. Steeds deed zij daar telefonisch melding van bij NRC en ook bij de ombudsman, met zichtbaar toenemende ergernis over het „N(iet) R(edactioneel) C(ompleet) krantje”. Die besloot uiteindelijk op de woensdag na Pasen met de drie meest recente, redactioneel complete zaterdagkranten naar Amstelveen te fietsen, naar het lichtend voorbeeld van de rubriek ‘Beetje bezorgd’ in de Volkskrant, waarin redacteur Gidi Heesakkers hoogstpersoonlijk de krant komt nabezorgen.

De bewuste Primera is gevestigd in het kleine overdekte winkelcentrum Middenhoven, tussen een bloemenwinkel en een lunchroom. Het bleek het type zaak waar vrijwel alles te koop is waar een mens op een onverwacht moment verlegen om kan komen te zitten: van papierwaren, tijdschriften en boeken tot een prettige verzameling shawls. Klanten worden er met hun achternaam begroet. En het personeel was er helder: ze hadden er al in geen maanden meer een complete zaterdag-NRC gezien. Daar was ook wel eens melding van gemaakt bij de distributeur, maar dat had nergens toe geleid.

De vrouw die NRC schreef (en die niets voelt voor vermelding van haar naam in de krant) bood aan om de halvekrantenkwestie namens de winkel bij NRC aanhangig te maken. „Ik dacht: ik meld het een paar weken, dan wordt het wel geregeld.” Dat viel tegen, maar dat maakte haar niet minder vastberaden. „Ik lees de krant in het weekend en dan ook in zijn geheel. Daar neem ik de tijd voor. Katernen als Leven en Wetenschap lees je niet even tussen neus en lippen door.” Dat haar reeks klachten na maanden nog geen resultaat heeft opgeleverd, vindt ze moeilijk te geloven, ook niet in de wetenschap dat het loket waar zij haar klachten deponeerde, in principe voor abonnees is. „Als je hart hebt voor je werk, dan zorg je toch dat zoiets wordt opgelost?” Waaraan je kunt toevoegen dat een krantenbedrijf de distributie zo moet organiseren dat er niet ongemerkt hele stapels halve zaterdagkranten over Amstelveen-Zuid – toch verre van een buitengebied – kunnen worden verspreid.

kinkgevoelige kabel

Want het halvekrantenprobleem beperkt zich niet tot de Primera in Middenhoven. De volhardende weekendlezer had al eens bot gevangen bij een naburige sigarenboer. Navraag bij de Bruna in winkelcentrum Groenhof leert dat ook daar halve kranten worden geleverd. Men weet er ook te vertellen dat de naburige Jumbo met hetzelfde probleem kampt. Ook ten noorden van de A9, bij de grote boekhandel Venstra in het Stadshart, heeft men al een flink aantal zaterdagen geen Leven of Wetenschap meer gezien.

De fysieke achtergrond van het probleem is dat die bijlagen, wegens drukte op de persen, een dag eerder worden gedrukt. Die moeten dus in de nacht van vrijdag op zaterdag door de distributeur bij de dan verse nieuwskaternen worden ‘ingestoken’ om een complete NRC te krijgen. Maar ja, dan moet dat dus wel gebeuren.

Dat de klachten van de Amstelveense weekendlezer zo weinig effect sorteerden, hangt samen met het feit dat de keten van de klantenservice voor abonnees waar zij zich meldde naar de distributeur voor wederverkopers zeer lang is; een kennelijk kinkgevoelige kabel. In dit geval wordt de distributie verzorgd door een afdeling van uitgever Mediahuis Nederland, maar daarmee zit je nog niet in de ‘hub’ waar de Amstelveense kranten worden verdeeld. Inmiddels wordt er, zo verzekert men mij, gewerkt aan zowel het oplossen van de halvekrantenkwestie als aan het beter laten doorstromen van klachten naar verschillende afdelingen.

Incomplete zaterdagkranten komen ook voor bij abonnees (al kunnen die terugvallen op de volmaakt volledige digitale editie). Juist deze week schreef een lezeres uit Rotterdam mij blij verrast over de bijlagen die na weken weer bij haar zaterdagkrant zaten; ze meende dat deze waren afgeschaft. Heel veel halve kranten lijken er bij abonnees niet te worden bezorgd: 1,8 procent van de bezorgklachten gaat daarover. Acht maal zo veel mensen klagen bijvoorbeeld over een krant die te laat komt. Overigens wordt 99 procent van de papieren NRC’s zonder klachten bezorgd. Wel is er nog steeds een tekort aan bezorgers. Volgens manager Nick Grisel van de klantenservice is de bezorging door de week sinds vorige zomer verbeterd, maar blijft die op zaterdag „een aandachtspunt”.

Waar krantloze lezers bij de ombudsman het vaakst om vragen, is een tegoedbon waarmee ze een gemiste krant kunnen ophalen bij een naburig verkooppunt. Ook hier spelen, zo blijkt, logistieke complicaties. Verschillende winkels hanteren verschillende bonsystemen, terwijl daarnaast het risico bestaat dat als er in een wijk slecht bezorgd wordt, de gedupeerde abonnees met hun tegoedbon de plaatselijke winkeliers van hun losse verkoop beroven. Wel begint binnenkort een test met tegoedbonnen voor abonnees met hardnekkige bezorgproblemen. Dat lijkt me goed en terecht. Waarbij de NRC-zoekende abonnee in de kiosk dan hopelijk weer overal een complete krant uit het rek kan vissen.

Arjen Fortuin

DE LEZER SCHRIJFT… Over hooikoorts en transparantie In het artikelHooikoorts is geen ongemak maar een aandoening. Wat kun je eraan doen? (4/5, nrc.nl) houdt allergoloog Hanneke Oude Elberink een sterk pleidooi voor immunotherapie bij hooikoorts („Mensen zijn soms in tranen zo blij dat ze van hun klachten af zijn”). Wat mogelijk relevant is, is dat deze expert een nauwe relatie heeft met farmaceutische bedrijven die deze immunotherapie ontwikkelen/verkopen. Zij ontvangt sprekersvergoeding, consultancy, financiering voor onderzoek, vergoeding voor onderwijsprogramma’s. Deze informatie is in haar wetenschappelijke artikelen eenvoudig te vinden, maar staat niet in NRC. Leo Heunks

DE KRANT ANTWOORDT… Het kan transparant zijn om het te melden als een arts diensten heeft verleend aan farmaceutische bedrijven, vindt Martine Kamsma, de auteur van het artikel. „De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we er in dit geval niet specifiek naar gezocht hebben. De arts heeft ons niet benaderd om immunotherapie onder de aandacht te brengen, wij belden haar.” Volgens chef Wetenschap Sander Voormolen is er sprake van een grijs gebied. „Bij hoeveel betalingen moet je spreken van belangenverstrengeling?” Het gaat bij Oude Elberink om relatief geringe bedragen, zegt hij, die ze zelf bovendien helder op haar site heeft verantwoord. Het argument om daar in de tekst naar te verwijzen is in het licht van het enthousiasme over de medicatie in het citaat te begrijpen.