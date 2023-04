Grootste daling CO2-uitstoot Nederlandse grootindustrie in vijftien jaar

De CO2-uitstoot van de Nederlandse grootindustrie is vorig jaar het sterkst gedaald in vijftien jaar. Dat meldt de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) vrijdag. De markante afname is waarschijnlijk toe te dichten aan de energieprijzen die door de Russische invasie van Oekraïne omhoogschoten. „Het is dus nog te bezien wat dit betekent op de langere termijn”, zegt NEa-topman Mark Bressers.

De uitstoot van 330 grote Nederlandse industrie- en energiebedrijven vormt ongeveer de helft van de totale CO2-emissie van Nederland. Hun uitstoot daalde vorig jaar in totaal met bijna 7,6 procent tot 68,5 miljoen ton. Vooral de industrie stootte fors minder uit; een daling van 8,3 procent in vergelijking met 2021. Met name chemiebedrijven als Dow Chemical, Chemelot en kunstmestproducent Yara zijn een stuk minder gaan uitstoten, waarschijnlijk omdat zij veel op het dure aardgas draaien. Tata Steel was in 2022 nog steeds de grootste vervuiler van Nederland met 5,8 miljoen ton, een iets betere score dan het jaar daarvoor.

De vier Nederlandse kolencentrales hebben vrijwel evenveel uitgestoten in 2022 als het jaar daarvoor; 11,7 miljoen ton. Het kabinet wilde een uitstootplafond invoeren voor de vervuilende opwekkers, maar zag daar vanwege de hoge gasprijzen toch vanaf.