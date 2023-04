De laatste weken is er veel publiciteit (en zorg) over het verdwijnen van bruine kroegen. In een donkerbruin café in Amsterdam complimenteer ik daarom de kastelein met haar prachtige zaak. Ze is zelf ook erg enthousiast over de sfeer en over het principe van een goed bruin café zonder poespas, gewoon zoals een bruine kroeg moet zijn. Ze vertrouwde me toe: „Vorige week bestelde iemand een alcoholvrije gin-tonic met komkommer. Die heb ik dus meteen de deur gewezen!”

