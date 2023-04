Gemeente Almere stopt door geldgebrek met ontwikkeling kunstmuseum

Almere stopt met de ontwikkeling van een groot kunstmuseum in de stad. Dat heeft de gemeenteraad donderdagavond besloten. De plannen voor het museum zijn te duur geworden voor de gemeente.

Aan de oprichting van ‘Kunstmuseum Flevoland’ (de werktitel) werd sinds 2020 gewerkt. Het moest een „tot de verbeelding sprekend” museum worden voor landschapskunst en multimedia-kunst. Volgens een advies van de Raad voor Cultuur zou zo’n museum „een goede aanvulling op het bestaande museale aanbod” in Nederland zijn. De bouw van het museum zou in 2025 beginnen.

Het college van de gemeente Almere stelde in februari echter voor om de voorbereidingen te staken, nadat was gebleken dat de gemeente er financieel slecht voor staat. De gemeenteraad gaf donderdag brede politieke steun aan dat voorstel.

Volgens het college is de ontwikkeling van een groot museum momenteel „niet opportuun”; niet alleen vanwege de financiën, maar ook door de „hoge inflatie” en de „wereldwijde (veiligheids)zorgen”. Het college zweeg in zijn voorstel over het mislukken van de Floriade, waarvoor Almere een miljoenenstrop te verduren kreeg.

De oprichting van het Kunstmuseum Flevoland werd gesteund door de rijksoverheid, de provincie Flevoland en de gemeente Almere. Zij reserveerden voor de periode 2021-2025 samen ruim 13 miljoen euro via het Fonds Verstedelijking Almere.

De gemeente, goed voor een derde van die subsidie, trekt zich nu terug uit dat plan. Het besluit geldt voor de huidige collegeperiode die tot en met 2026 loopt. De gemeente stelt voor om 6,5 miljoen euro die bestemd is voor de voorbereiding van de bouw van het museum, terug te storten in het Fonds. Of dat gebeurt, moeten gemeente, provincie en Rijk de komende maanden samen bepalen.

Paviljoen

In 2022 is er op het Floriade-terrein al wel een ‘pilotmuseum’ geopend, kunstpaviljoen M. Dat paviljoen blijft in ieder geval tot en met 2025 bestaan, besloot de gemeenteraad van Almere donderdagavond ook. „Wat belangrijk is voor M, is dat er toekomstperspectief is”, zegt Denise de Boer, die als kwartiermaker in dienst is van de gemeente. „Dat moet nu door de drie partijen samen worden besproken.” Ze verwacht in de zomer duidelijkheid.

Het museum in oprichting zou ontwikkeld worden rond een collectie van tien landschapskunstwerken in de provincie Flevoland, zoals De Groene Kathedraal (Marinus Boezem, 1996), Exposure (Antony Gormley, 2010) en Deltawerk// (RAAAF & Atelier de Lyon, 2018). Momenteel brengt de stichting Land Art Flevoland die werken, die in bezit zijn van vijf verschillende eigenaren, onder de aandacht.

Het Kunstmuseum Flevoland wilde die landschapskunst combineren met multimediale, immersieve installaties in een museumgebouw in Almere. De Boer: „De zintuiglijke en ruimtelijke ervaring van landschapskunst heb je ook bij immersieve kunst.” Daarnaast wilde het nog op te richten museum dienen als instelling voor kennis en educatie over landschapskunst.

Het paviljoen M. doet nu ook al aan educatie en publieksactiviteiten. Dat programma wil de gemeente graag voortzetten, ook om tot en met 2025 de subsidie te behouden van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. OCW kende het Kunstmuseum in 2020 alvast een rijksbijdrage van 250.000 euro per jaar toe uit de Culturele Basisinfrastructuur (BIS), bedoeld voor culturele instellingen van nationaal belang. Dat was bijzonder, omdat het museum nog niet bestond.