Geen vervolging van zes politiemensen die in Parijs ‘zeer ongepaste uitlatingen’ hadden gedaan

Het Openbaar Ministerie gaat niet over tot vervolging van zes politiemensen van de eenheid Oost-Nederland die vorige maand buiten functie werden gesteld wegens het volgens de politieleiding doen van „zeer ongepaste uitlatingen”. Volgens het OM in Arnhem is er geen sprake van strafbare uitingen.

De agenten kwamen in het nieuws toen in het weekeinde van 25 en 26 maart op Twitter een video werd gepost waarop te horen is dat de agenten vanuit een busje commentaar geven op Marokkaanse voorbijgangers in Parijs. De agenten waren in Frankrijk voor het bijwonen van een voetbalwedstrijd van Oranje.

De politiemensen, die in de video niet te zien maar wel te horen zijn, zeggen over „een Marokkaanse markt” te rijden op weg naar hun hotel in de Parijse voorstad Saint-Denis. „Hier staat er een met een bomgordel”, roept iemand. De inzittenden lachen en roepen onder meer „minder, minder, minder”, verwijzend naar de uitspraak „minder Marokkanen” van PVV-leider Geert Wilders. „Jullie zijn aan het filmen alsof we hier in een dierentuin rijden”, zegt er een. „Dat is het toch ook”, reageert een ander.

Niet in de openbaarheid

De video bestaat volgens het OM uit „verschillende achter elkaar geplakte fragmenten, vermoedelijk opgenomen toen de agenten in privétijd een voetbalwedstrijd bezochten”. Justitie zegt de uitlatingen in de video „stuk voor stuk beoordeeld te hebben op strafbaarheid” en heeft tevens advies gevraagd aan het Landelijk Expertisecentrum voor Discriminatie (LECD), een eigen adviescentrum. De conclusie is dat de uitingen niet strafbaar zijn. „Voor strafbaarheid is nodig dat de opmerkingen beledigend zijn voor een groep mensen wegens hun ras en bovendien moeten die opmerkingen in de openbaarheid zijn gedaan”.

Volgens het OM vallen de gemaakte opmerkingen buiten de criteria van groepsbelediging. „De uitlatingen zijn niet eenduidig en niet duidelijk gericht op één bepaalde groep of bepaald ras. De opmerkingen zijn bovendien niet in de openbaarheid gemaakt.”

Twitter verandert niets

Het feit dat de uitlatingen zijn gefilmd en op Twitter zijn geplaatst, verandert daar volgens justitie niets aan. „De opmerkingen zijn in een gesloten setting gemaakt, ten overstaan van een beperkt aantal mensen die een persoonlijke band met elkaar hebben. Aangezien de uitspraken niet als beledigend voor een bepaalde groep worden beoordeeld, is het verspreiden van de video ook niet strafbaar.”

In 2021 bepaalde het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, dat PVV-leider Geert Wilders door het gerechtshof Den Haag terecht is veroordeeld wegens groepsbelediging nadat hij op een verkiezingsbijeenkomst in 2014 in Den Haag aanhangers beloofde te gaan regelen dat er „minder Marokkanen” zouden komen.

Disciplinaire maatregelen

De politie Oost-Nederland onderzoekt nog of er disciplinaire maatregelen tegen de agenten worden getroffen. Vorige week maakte de politie via het eigen intranet bekend dat het onderzoek tegen de agenten is uitgebreid. Er wordt nu ook onderzoek gedaan naar „een besloten appgroep waar een aantal medewerkers, die betrokken zijn bij het incident in Parijs, lid van waren”, aldus de politie. „Het onderzoek is er op gericht vast te stellen wie nog meer lid waren van deze groep en, belangrijker nog, wat de aard was van de berichten die in deze groep werden uitgewisseld. Op dit moment is van die inhoud nog niets bekend.”

De politie zegt informatie te hebben gekregen die nader onderzoek in deze kwestie rechtvaardigt.

De appgroep onderzoekt het OM niet. „In beginsel bemoeit het OM zich niet met communicatie tussen mensen onderling in besloten appgroepen.”

Lees ookRacismedebat zaait verdeeldheid bij Nationale Politie