‘Geen mensen uit de media meer in Mores, duidelijkere communicatie over vertrouwenspersonen nodig’

Het nieuwe bestuur van meldpunt Mores moet bestaan uit mensen die niet uit de cultuur- en mediasector komen, maar wel deskundig zijn op het gebied van bestuur en organisatie. Daarnaast moet Mores duidelijker naar buiten toe communiceren dat enkel vertrouwenspersonen weet hebben van meldingen, het bestuur niet. Dat zijn de belangrijkste adviezen die regeringscommissaris Mariëtte Hamer geeft in een vrijdag gepubliceerde brief aan staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media, D66). Hamer schreef dit advies op verzoek van Uslu, die wilde weten hoe Mores „op korte termijn weer een meldpunt kan zijn voor de culturele, creatieve en mediasector waar mensen zich op een veilige manier kunnen melden en worden ondersteund”.

Mores werd onderwerp van gesprek na een publicatie van de Volkskrant over jarenlange intimidatie, discriminatie en grensoverschrijdend gedrag op de redactie van NOS Sport. Onder meer presentator Tom Egbers zou zich daaraan schuldig hebben gemaakt. NOS-medewerkers zouden geen klachten hebben durven indienen bij Mores omdat Janke Dekker, de vrouw van Egbers, daar voorzitter was. Dekker trad, net als het voltallige Mores-bestuur, kort na het verschijnen van het Volkskrant-artikel af.

Hamer noemt het logisch dat bestuursleden banden hebben met de sector „gezien de oorsprong van het meldpunt”. Mores werd in 2018 opgericht als reactie op #Metoo. Ze ziet ook dat die banden „in het nadeel” werken van het meldpunt. Hamer adviseert wel de oprichting van een Raad van Advies, met daarin juist betrokkenen vanuit de sectoren. Meer financiële middelen voor het meldpunt en een nieuw logo – het huidige logo toont veel gelijkenissen met dat van de NOS – behoren ook tot haar advies. In 2022 en 2023 kreeg Mores 200.000 euro via het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Eerdere aanblijven Dekker

Hamer laat zich niet uit over het aanblijven van Dekker toen al bekend was dat er een intern onderzoek bij NOS Studio Sport liep. Eind november kondigde de NOS dit aan. Dekker heeft daarna meermaals gezegd op te zullen stappen als er klachten over haar man waren, maar is niet uit voorzorg teruggetreden. Hamer gaat niet in op de eventuele reputatieschade die dit Mores heeft berokkend, omdat deze vraag „niet aansluit op de adviesaanvraag van de staatssecretaris”, laat een woordvoerder weten aan NRC. „De commissie Van Rijn [dat onderzoek doet naar misstanden binnen de NPO, red] neemt dit wellicht mee in hun onderzoek, daar zou het beter passen.”

De hoofdredactie van NOS Sport trad na de publicatie van het Volkskrant-artikel ook af. Egbers kondigde daarnaast aan voorlopig niet op de televisie te verschijnen. Wel deed hij in het televisieprogramma Khalid & Sophie eenmalig zijn verhaal.

