Europese ruimtesonde Juice vertrekt naar manen van Jupiter op zoek naar leven

Het Europees Ruimteagentschap (ESA) lanceerde vrijdagmiddag een belangrijke raket, die een sonde naar de ruimte brengt om onderzoek te doen naar drie manen van de planeet Jupiter. De lancering vond plaats om 14:14 uur Nederlandse tijd, vanaf een ruimtebasis in Frans-Guyana. Het is pas de derde sonde die naar Jupiter wordt gestuurd, de planeet ligt op 890 miljoen kilometer van de aarde. De lancering stond gepland op donderdag, maar vanwege bliksemgevaar moest het ESA het vertrek van de raket uitstellen.

Jupiter heeft iets minder dan honderd manen. Daarvan hebben er drie, Ganymedes, Callisto en Europa, mogelijk vloeibaar water onder een dikke ijskorst, een randvoorwaarde voor het bestaan van leven. In het verleden, maar ook in de toekomst. Hoe dik die ijslaag is, is bepalend. Dat gaat de sonde onder meer onderzoeken.

Juice, een afkorting voor Jupiter Icy Moons Explorer, is de derde sonde die Jupiter gaat bezoeken. Het is een enorme reis, waarbij Juice in steeds groter wordende banen langs de zon vliegt en de zwaartekracht van hemellichamen gebruikt om zijn koers te bepalen. De machine komt in 2031 aan bij Jupiter, en in 2035, wanneer alle brandstof opgebruikt is, slaat hij in op de maan Ganymedes.