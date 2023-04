Dit zijn de indrukwekkendste foto’s van de week

De fotoredactie van NRC selecteert elke week de indrukwekkendste, mooiste en beste nieuwsfoto’s die binnenkomen op de redactie. In de week dat de Franse president Emmanuel Macron Nederland bezocht, liep een protest van pro-Ierse nationalisten in Noord-Ierland uit de hand, riep de Italiaanse regering de noodtoestand uit vanwege het grote aantal vluchtelingen dat via zee naar Italië komt en wordt er in Frankrijk nog altijd gedemonstreerd tegen de verhoging van de pensioenleeftijd.