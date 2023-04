De opvallendste albums van de week: Feist, Wednesday en Dødheimsgard

Pop

●●●●●

Feist Multitudes





Geef Leslie Feist een gitaar, desnoods met één snaar, en er volgt een prachtig liedje. Je moet alleen wel even geduld hebben: haar laatste platen – die de Canadese zangeres uitbrengt zonder voornaam – lieten telkens zes jaar op zich wachten. Feist is op haar best als ze vervreemding omarmt en je op het verkeerde been zet, maar op Multitudes trapt ze vooral op de rem. Ze zingt, tokkelt op haar gitaar en verder basta. Daar is op zich niet zo veel mis mee, behalve dat het nogal gewoontjes gaat klinken, en je op den duur doet indutten. Gelukkig word je ook weer wakker geschud. Lees de hele recensie.

Metal

●●●●●

Dødheimsgard Black Current Medium





Dødheimsgard heeft rust gevonden op Black Medium Current, het meest toegankelijke album van de band, en misschien wel het beste. Weg zijn de saxofoons, de griezelpiano’s, beats en ander effectbejag. De elektronica, de vreemde tempowisselingen en merkwaardige stemmetjes zijn er nog, maar in dienst van de muziek en emotie. Het resultaat is meeslepend in al z’n elegante, psychedelische en introspectieve melancholie. Soms best rauw, maar overheersend zijn de meezingbare melodieën en lievige basloopjes die de moed erin houden en 70 minuten kort doen lijken. Lees de hele recensie.

Rock

●●●●●

Wednesday Rat Saw God





Rat Saw God onderscheidt zich door de manier waarop rock, country en grunge in een nieuwe vorm gegoten worden. Karly Hartzman laat haar stem kwistig overslaan in ‘Bull Believer’ en ‘Bath Country’ waarin haar partner MJ Lenderman zijn gitaar laat piepen en scheuren als een op hol geslagen elektrische grasmaaier. Producer Alex Farrar houdt al die onstuimigheid mooi binnen de perken van een aantrekkelijk radiogeluid, dat in de alt-countrysong ‘Formula One’ en de donkere ballade ‘What’s So Funny’ ook gas kan terugnemen. Een betere rockplaat moet dit jaar nog verschijnen. Lees de hele recensie.

Pop

●●●●●

Blondshell Blondshell





De Amerikaanse Sabrina Teitelbaum (25) alias Blondshell verwijst naar de grote gebaren van grunge uit de jaren negentig, en speciaal die van de groep Hole van Courtney Love. Op Blondshells titelloze debuutalbum klinken de gitaren ruig en schrijnend, maar de klankkwaliteit is gepolijst. Aantrekkelijk aan Teitelbaum is haar nonchalance: de achteloze grimmigheid waarmee ze de woorden overbrengt, de achteloze melodieën die zorgvuldiger zijn dan ze lijken en de ironische inhoud van haar teksten. Lees de hele recensie.

Kleinkunst

●●●●●

Britta Maria & Maurits Fondse De Omweg





Het nieuwe album van Britta Maria en Maurits Fondse is een met veel zorg geproduceerde collectie gloednieuwe luisterliedjes met vleugjes zuivere poëzie. Over alle mensen die men in zijn leven voorbij kan zien gaan: ‘Het is de optocht van het leven/ en het leven gaat voorbij.’ Of, over de onverwachte wendingen die zich in een mensenleven kunnen voordoen voor wie daarvoor openstaat: ‘Ik neurie liedjes die ik nog niet ken.’ Verrassend is ook een liedje dat ‘Aardige mensen’ heet – een mensensoort dat nooit eerder met zo veel sympathie is bezongen. Lees de hele recensie.

Klassiek

●●●●●

Maja Bogdanovic& RTS Symphony Orchestra o.l.v. Bojan Sudjic Saint-Saëns & Lalo - Celloconcerten





Twintig jaar woonde Maja Bogdanovic in Parijs en vatte een diepe liefde op voor de – vaak wat vergeten maar prachtige celloconcerten – uit de Franse traditie. Twee ervan zette Bogdanovic op haar nieuwe album. Stormachtig maar speels zet ze Saint-Saëns naar haar hand in zijn Eerste Celloconcert, dat in het tweede deel een schaduw vooruitwerpt naar het Carnaval des Animaux. Het gewezen wonderkind Saint-Saëns lijkt met zijn hele wezen te zoeken naar de grenzen en geheimen van de cello en – hoewel hij de speurtocht als vruchteloos afdeed – laat Bogdanovic horen hoeveel zangerigheid en uitdrukkingskracht zijn concert herbergt. Lees de hele recensie.