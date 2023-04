De minirok vindt nog altijd manieren om te vernieuwen, bevrijden en choqueren

Als kind zat Mary Quant verplicht op ballet-les. Echt naar haar zin had ze het daar zelden, tot ze door een halfopen deur een glimp opving van een tapdansklasje. Daar zag ze een beeld dat nooit meer van haar netvlies zou verdwijnen: dat van een meisje in een rokje van hoogstens twintig centimeter, met daaronder een zwarte maillot en witte enkelsokken. Quant is direct door de look gegrepen. „Verplaats de focus in mode”, schreef ze later in haar autobiografie, „en je hebt iets volslagen nieuws: benen.” Vanaf dat moment wilde Quant nog maar twee dingen: „Kleding maken en tapdansen.”

In de kleding die de op 13 april overleden Quant daarna zou maken werd volop gedanst met blote benen. Haar mode, met de minirok voorop, werd hét symbool voor de swinging sixties. „Het was een nieuwe, vrije tijd”, zegt modeconservator Madelief Hohé (Kunstmuseum Den Haag). Zij vertelt hoe Quants mode een verandering teweegbracht die zo’n zestig jaar na dato nog altijd voelbaar is.

Blondie in Paradiso, Amsterdam 1977. Foto Gie Knaeps/Getty Images

„De minirok vertegenwoordigde vooral dat je er als jonge vrouw totaal anders uitzag dan je moeder”, zegt Hohé, die uitlegt dat dat in de jaren 60 niet vanzelfsprekend was. Voor dochters en moeders was toen dezelfde „mevrouwenkleding” beschikbaar. „Mary Quant dacht goed na over wat paste bij haar tijd”, zegt Hohé. „Ze keek naar wat zij en haar vriendinnen leuk vonden om te dragen.” Zo ontwierp ze kleding speciaal voor haar generatie, en kwamen er voor het eerst op de jeugd gerichte boetiekjes. „Het is voor ons best lastig voor te stellen wat voor plezier en bevrijding dat toen voor jongeren is geweest.” Anno 2023 zijn er immers talloze hippe merken en winkels – H&M, Mango – die jongeren een voortdurende stroom aan nieuwe mode aanbieden.

Terug naar de jaren 60: toen trokken jonge mensen van heinde en verre naar Quants boetiek om hippe spullen te kopen, zegt Hohé. „Met haar geweldige mode-items – hotpants, lakregenjassen, grappige kraagjes, leuke schoenen en make-up; alles modieus vormgegeven en in mooie kleuren – bood Quant een totaalplaatje voor een jonge generatie. Het was een statement van de nieuwe tijd als je dat aantrok.”

Dat statement was niet vrij van controverse. Hohé: „Mensen waren totaal in shock dat vrouwen deze kleding konden dragen.” De opkomst van ontblote vrouwenbenen ging ook nog eens gepaard met de opkomst van de pil: de seksuele revolutie was in gang gezet. „Het was een tijd waarin je als vrouw veel meer zeggenschap had over je eigen lichaam, wat je wel en niet wilde dragen en wat je wilde op seksueel gebied.”

Inmiddels is het korte rokje – in ieder geval in de westerse modecultuur – heel „gewoon” geworden, ziet Hohé; Quants mode zal nog weinig mensen choqueren. „Een minirok en een heel strak, gebreid coltruitje, waar je je hele lichaam in ziet – daar werden ouders in de jaren 60 heel nerveus van. Maar nu ligt niemand daar meer wakker van.” Sterker nog: „Tegenwoordig zijn korte rokjes niet meer specifiek een jeugdding, ze worden dwars door generaties heen gedragen.”

_Parish Fashion Week, Parijs januari 2022. Foto Edward Berthelot/Getty Images

Is de rol van de minirok als controversiële bevrijder nu dan echt uitgespeeld? Dat valt nog te bezien. In 2022 wist modemerk Miu Miu bijvoorbeeld nog veel gemengde reacties los te maken met de „micro minirok”. Kan de roklengte van onder niet verder ingekort, leek het idee, dan maar van boven: de micro minirok is low rise en laat een flink stuk heup zien. Combineer dat met een ultrakort naveltruitje en voilà, je laat voldoende blote huid zien om toch nog aardig wat mensen te choqueren, zo bleek toen het korter-dan-korte rokje viral ging. „Hij is zo kort dat er geen eind aan lijkt te komen”, meldde de moderedactie van The New York Times maart vorig jaar op haar Instagramaccount.

En Hohé ziet de minirok nóg een vernieuwende stap zetten: hij wordt ook in toenemende mate beschikbaar voor mannen. „Vorig jaar was er een tentoonstelling over mannenkleding in het Victoria & Albert Museum: daar liepen veel mannelijke bezoekers rond in rokken en jurken. En in de tentoonstelling die dit najaar in het Kunstmuseum Den Haag te zien zal zijn, is kleding opgenomen van Charles Jeffrey Loverboy – een Schot die geweldige genderneutrale kleding maakt, waaronder ook minirokken.”