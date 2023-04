Constitutionele Raad Frankrijk keurt pensioenhervormingen grotendeels goed

De Constitutionele Raad van Frankrijk, de Conseil constitutionnel, heeft de omstreden pensioenhervormingen van de Franse regering grotendeels goedgekeurd, meldt persbureau AFP. Er komt geen referendum over. Volgens de negen leden van de raad, die les sages (de wijzen) worden genoemd, zijn de belangrijkste elementen van de wet niet in strijd met de Franse grondwet.

De Franse regering drukte de verhoging van de pensioenleeftijd van 62 jaar naar 64 jaar vorige maand door buiten het parlement om. Volgens president Emmanuel Macron was het huidige pensioenstelsel onbetaalbaar geworden. Om het parlement te omzeilen deed de regering een beroep op het grondwetsartikel 49.3.

De Constitutionele Raad keurde de verhoging van de pensioenleeftijd en de omstreden procedure goed, een grote opluchting voor Macron. Hij gaat de nieuwe pensioenwet volgens Franse media binnen 48 uur ondertekenen en die wordt dan op 1 september van kracht. Alleen enkele minder belangrijke maatregelen werden afgekeurd, waaronder maatregelen om werkgelegenheid onder ouderen te stimuleren.

Lees ook deze reportage: Na weken van pensioenprotest komen molotovcocktail en traangasgranaat er steeds vaker aan te pas

Felle protesten

De verhoging van de pensioenleeftijd en de manier waarop de hervorming werd doorgedrukt, leidden tot felle protesten in Frankrijk. De betogingen ontaardden meerdere malen in rellen. President Emmanuel Macron kreeg zelfs tijdens zijn staatsbezoek aan Nederland deze week te maken met demonstranten.

De uitspraak van de Constitutionele Raad is definitief, dus de vraag is of de vakbonden nog massaal mensen op de been kunnen krijgen om door te demonstreren tegen wat een voldongen feit lijkt. Er gold deze vrijdag een demonstratieverbod, maar dat werd genegeerd.