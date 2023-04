Burkina Faso kondigt ‘algemene mobilisatie’ af om jihadisme de kop in te drukken

De militaire junta in Burkina Faso heeft donderdag „algemene mobilisatie” afgekondigd om de staat toegang te geven tot „alle middelen die nodig zijn” om het jihadisme dat het West-Afrikaanse land teistert de kop in te drukken. Legerkapitein Ibrahim Traoré, die in september de macht greep, heeft volgens persbureau AFP ten doel gesteld 40 procent van het territorium van Burkina Faso te heroveren, dat nu in handen is van jihadisten van Al-Qaida en Islamitische Staat.

Wat de mobilisatie precies voor gevolgen gaat hebben voor de inwoners van Burkina Faso, moet nog blijken. Zeker is dat de overheid zichzelf nu het recht heeft gegeven „personen, goederen en diensten” op te eisen voor de strijd. Ook aan bepaalde „burgerlijke vrijheden” kunnen beperkingen worden opgelegd, luidt de waarschuwing. De Burkinese overheid had in februari al bekendgemaakt vijfduizend extra militairen te gaan rekruteren.

Burkina Faso is sinds 2015 in de greep van jihadistisch geweld. De meest recente bloedige aanslag is nog maar een week geleden: toen kwamen 44 burgers om het leven. In totaal vermoordden jihadisten de afgelopen jaren meer dan tienduizend Burkinezen en verdreven ze er zeker twee miljoen uit hun woningen. De terreur in het land leidt tot grote politieke instabiliteit, met twee militaire staatsgrepen in het afgelopen jaar. Telkens met hetzelfde argument: dat er niet genoeg wordt gedaan tegen jihadisme.

