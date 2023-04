BBB is de baas in de provincies: hoe verlopen de gesprekken?

Op 1 juli moeten de provincies plannen inleveren voor het verminderen van de stikstofuitstoot. Een proces dat dwars loopt door de onderhandelingen voor nieuwe coalities in de provincies, waar BBB het voortouw heeft. Politiek redacteur Philip de Witt Wijnen maakte een ronde langs de provincies. Wat betekent dit voor het ambitieuze stikstofbeleid van de regering?

