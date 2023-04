Voorlezen door dragqueens leidde tot bedreigingen. ‘We branden de bieb plat, hoorden we’

Hoe een bibliotheek met bedreigingen moet omgaan, weet Marjolein Hordijk inmiddels wel. De progammamaker voor Bibliotheek Gelderland Zuid had in 2018 – als eerste in Nederland – een dragqueen-voorleesuurtje georganiseerd in Nijmegen. „Ik dacht, misschien naïef, dat hier toch niet veel spannends zou gebeuren.”

De katholieke stichting Civitas Christiana kwam die middag – aangekondigd – demonstreren op het plein voor de bibliotheek. Bij de tweede voorleesmiddag, een paar maanden later, liepen leden van het extreem-rechtse Identitair Verzet onaangekondigd de bibliotheek binnen. Het uurtje die dag werd afgelast. „Dat voelde als toegeven”, zegt Hordijk, die er zelf niet bij was, maar achteraf een huilende collega sprak over de „enorm dreigende” sfeer. De bibliotheek bleef de voorleesuurtjes en andere lhbtiq+ evenementen organiseren. Nog steeds komen er maandelijks bedreigingen binnen. De bibliotheek hield dat tot nu bewust stil, om mensen niet ongerust te maken.

Hoe ging het verder na het incident met Identitair Verzet?

„De bedreigingen vlogen uit de bocht – uit rechtse kringen en uit religieuze. ‘We branden de bieb plat’, hoorden we. ‘We slaan de baliemedewerkers in elkaar.’ Er kwamen zelfs mensen aan de balie, al waren die vaak beleefder. We wilden ons de mond niet laten snoeren en organiseerden een nieuwe middag met een van de bekendste Nederlandse dragqueens: Dolly Bellefleur. Het was heel feestelijk.”

Waarom juist dragqueens laten voorlezen?

„Ik had een Amerikaans voorbeeld gezien en dacht: da’s ontzettend leuk. Ze lezen kleurrijke, inclusieve verhalen voor. In literatuur moet iedereen zich kunnen herkennen. Een jongetje liep tijdens zo’n uurtje naar een dragqueen en zei: ‘Mijn ene papa leest mij altijd voor, en ik ben hier vandaag met mijn andere papa’. Je doet het voor dit kind en zijn ouders. De andere kinderen zien gewoon een prinses voorlezen. Die seksualiseren niks. Dat doen volwassenen.”

Op Twitter sprak u voor het eerst sinds lange tijd over de dreigementen. Waarom?

„Wij zien bedreigingen elders, zoals in Rotterdam en we wilden niet mooi weer blijven spelen. Bij al onze evenementen die iets met lhbtiq+ te maken hebben, is er standaard extra beveiliging. Als er kinderen bij zijn zelfs nog meer, omdat mensen vinden dat je hen indoctrineert. We lichten de politie in. En we zorgen dat iedereen in de organisatie weet waarom we dit doen. We hebben scenario’s in ons hoofd en weten hoe te handelen. Da’s eigenlijk te sneu voor woorden.”

Denken ouders niet: ik kom niet meer want het risico is me te groot?

„Ze merken er niks van. Op het moment dat we denken dat er wat kan gebeuren, is het al ondervangen.”

Sommige ouders vinden dat je kinderen met die middagen bij een politiek statement betrekt.

„Onze voorleesuurtjes zijn niet bedoeld als statement, dat is ervan gemaakt. Mensen die drag een puur politiek statement vinden, moeten zich erin verdiepen. Drag is een expressie- en podiumkunstvorm. En: je kinderen meenemen naar zo’n voorleesuurtje is een keuze.”