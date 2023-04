VVD kondigt vertrek op TikTok aan vanwege Chinese spionagerisico’s

De VVD stopt per volgende week met het gebruik van de video-app Tiktok. Dat heeft de partij donderdag via sociale media, waaronder Tiktok, bekendgemaakt. De partij vindt het vanwege Chinese spionagerisico’s – TikTok is een Chinese app – onverstandig om het videoplatform te blijven gebruiken. De VVD is de eerste Nederlandse partij die bekendmaakt te stoppen met TikTok.

VVD-Kamerlid Queeny Rajkowski laat weten dat de partij eerst haar TikTok-volgers wilde uitleggen waarom de VVD stopt met het gebruiken van de app. „Eerst een bewustwordingscampagne. We hebben veel volgers, daarmee bereiken we ook weer veel mensen”, aldus Rajkowski. De VVD heeft zo’n 97.000 volgers op TikTok en is sinds 2019 actief op het platform.

Het kabinet spoorde rijksambtenaren in maart al aan om alle apps „van bedrijven uit landen met een offensief cyberprogramma tegen Nederland” van hun werktelefoons te verwijderen. Het kabinet rekent China daartoe. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering, D66) noemde de maatregel „een eerste stap”. Het kabinet wil werktelefoons later zo inrichten dat rijksambtenaren apps als TikTok niet meer kunnen installeren.

In een debat in februari bleek een meerderheid van de Tweede Kamer voorstander van een TikTok-verbod. Van Huffelen vroeg vervolgens advies van inlichtingendienst AIVD. Die waarschuwde voor een „verhoogd spionagerisico”.