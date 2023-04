Voormalig ING-topman Hamers tóch berispt door tuchtrechter voor poging tot forse loonsverhoging in 2018

Voormalig ING-topman Ralph Hamers is door de tuchtrechter in hoger beroep berispt omdat hij zijn beloning in 2018 bijna wilde verdubbelen, tot een ruime drie miljoen euro. Daarmee heeft hij het „vertrouwen van de samenleving in de bank geschaad”. Ook twee commissarissen van destijds zijn berispt vanwege het verzaken van hun „voorbeeldfunctie”. De drie hebben de bankierseed geschaad doordat zij Hamers’ salaris omhoog poogden te schroeven.

Dat het blijft bij een berisping en Hamers geen beroepsverbod krijgt, komt volgens persbureau ANP doordat de beroepscommissie van de tuchtrechtbank voor bankiers niet eerder had bepaald hoe ruim de gedragsregels voor bankiers moeten worden geïnterpreteerd. Bovendien is de poging tot loonsverhoging vijf jaar geleden, en zijn Hamers en zijn kompanen uitgebreid in het nieuws geweest door de affaire.

Verkeerde keelgat

Hamers was bestuursvoorzitter van ING van 2013 tot 2020. Hij stond in die periode sowieso al bekend om zijn hoge salarissen. Toen de raad van commissarissen zijn salaris wilde verhogen in 2018, schoot dat bij de maatschappij en de politiek in het verkeerde keelgat. Zijn loon bleef 1,6 miljoen euro.

De ophef had grotendeels te maken met het feit dat ING deels onder de leiding van Hamers verwikkeld was geraakt in een groot witwasschandaal. „Klanten die criminele activiteiten ontplooiden, hebben jarenlang nagenoeg ongestoord van bankrekeningen bij ING Nederland gebruik kunnen maken”, schreef het Openbaar Ministerie in een persbericht destijds. ING trof een schikking met justitie voor 775 miljoen euro. Voor zijn rol in het witwasschandaal wordt Hamers vervolgd in Nederland.

Hamers was van 2020 tot deze maand directeur van de Zwitserse bank UBS. Onder zijn leiding nam de bank voor een habbekrats de kwakkelende concurrent Credit Suisse over, onder druk van de Zwitserse overheid. Na de afronding van de deal werd hij vervangen als topman. Hamers ving voor 2022 een flinke bonus. Hij kreeg omgerekend 12,7 miljoen euro gestort.