Vlissingen gaat excuses aanbieden voor slavernijverleden

Gemeente Vlissingen gaat op 1 juli dit jaar excuses aanbieden voor haar slavernijverleden. Een krappe meerderheid in de gemeenteraad heeft donderdagavond vóór een voorstel van deze aard gestemd. Het voorstel was een initiatief van de ChristenUnie.

Voor aanvang van de raadsvergadering leek het erop dat er geen meerderheid zou zijn. Daarvoor waren veertien stemmen nodig en er kwamen er twee tekort. Doordat een SGP’er toch vóór stemde en een raadslid van lokale partij Perspectief op Vlissingen (POV) ook, was er toch een meerderheid. De SGP’er stemde voor vanwege een aangenomen amendement. De POV had in de eerste termijn van de vergadering al aangegeven dat haar fractieleden mogelijk verschillend zouden stemmen. De andere SGP’er en POV’er in de raad stemden tegen het voorstel.

In 2021 verscheen er een rapport over het slavernijverleden van Vlissingen, dat was gemaakt op verzoek van de gemeente. Daaruit bleek dat de Zeeuwse stad een grote rol heeft gespeeld in het Nederlandse slavernijverleden, naast Amsterdam, Rotterdam en Middelburg. Die eerste twee gemeenten hebben hun excuses daarvoor al aangeboden. Middelburg gaat dat op 1 juli doen. Dan is het Keti Koti, de feestdag waarop de afschaffing van de slavernij wordt gevierd. In Vlissingen besloot het college om de gemeenteraad het onderwerp te laten agenderen als die daar behoefte aan had. Dat is hoogst ongebruikelijk; normaal komt het college met een voorstel waar de raad vervolgens over debatteert.

Pieter-Jan Mersie van de ChristenUnie schreef een initiatiefvoorstel. Dat werd mede ingediend door GroenLinks, SP, PvdA en D66. De raadsleden die donderdag tegen het voorstel stemden, vonden bijna allemaal dat er wel aandacht besteed moet worden aan het slavernijverleden, maar dan op een andere manier dan het maken van excuses. „Dat er slavenhandelaren waren die óók wethouder of burgemeester waren, betekent niet dat bestuurders per definitie slavenhandelaren waren”, zei Marin de Zwarte (CDA). Andere raadsleden vonden dat de slavenhandel te lang geleden heeft plaatsgevonden om er nu nog excuses voor aan te bieden.

Lees ook: Gaat ‘hoofdstad van de Nederlandse slavenhandel’ Vlissingen excuses aanbieden? ‘Het is een heikel punt hier’