‘Uitvinder’ van de minirok Mary Quant (93) overleden

Mary Quant, de Britse modeontwerpster die de minirok groot maakte, is op 93-jarige leeftijd overleden. Dat melden Britse media donderdag. Ook de hotpants werden dankzij Quant beroemd. De allereerste minirokken en hotpants heeft Quant misschien niet ontworpen, maar ze bracht beide kledingstukken zeker eigenhandig in de mainstream.

Quants mode was het toppunt van de swinging sixties. Met kleurrijke, comfortabele en relatief betaalbare ontwerpen kleedde ze een generatie, schrijft de Britse krant The Guardian. In haar autobiografie schreef ze: „Jonge vrouwen waren klaar met het dragen van dezelfde kleding als hun moeders.”

Barbara Mary Plunket Greene is de volledige naam van Quant. De titel ‘Dame’ kwam daar in 1966 bij, toen ze toetrad tot de Orde van het Britse Rijk vanwege haar verdiensten in de mode. De beroemdheid nam haar titel in ontvangst in een zelfontworpen korte, zandkleurige jurk met blauwe kraag.

Behalve minirokken en hotpants liet Quant gekleurde maillots, jurken met broekzakken en platte schoenen na. Later ontwierp ze ook make-up en huishoudartikelen zoals dekbedovertrekken. Zelf nuanceerde ze overigens haar rol in het ontwerpen van de minirok. „Het is de straat die de minirok heeft bedacht.”

Mary Quant (rechts), in 1968 met modellen die haar werk dragen. Foto AP

