Uitgelekte documenten bieden somber beeld voor Oekraïne

Een week nadat geheime documenten van Amerikaanse veiligheidsdiensten de sprong maakten van min of meer obscure internetfora naar gevestigde media, volgen nog dagelijks nieuwe onthullingen over het lek. De bron is een 21-jarige werknemer op een Amerikaanse militaire basis die indruk zou hebben willen maken op andere gamers. De man, Jack Teixeira, is donderdagavond gearresteerd.

Er bestaat nog steeds twijfel over de authenticiteit van de documenten. Veel informatie op de tientallen prints, waarschijnlijk briefings voor de Amerikaanse legerleiding, gaat over de militaire voorbereiding van Oekraïne, de Verenigde Staten en NAVO-partners op een Oekraïens offensief tegen de Russische bezetter, alom verwacht in deze lente. Welk land levert wanneer welk materieel, hoe staat het met de training van Oekraïense militairen in het buitenland, hoe verloopt de strijd om Bachmoet? De inventarisaties zijn opgemaakt in februari en maart.

Oud-commandant der landstrijdkrachten Mart de Kruif vindt de informatie „niet inhoudelijk schokkend”. De Kruif: „Ik heb twijfels over de diepte van het lek. Ik schat dat 80 à 90 procent van de informatie ook te vinden is in openbare bronnen, zoals wanneer tanks uit bepaalde landen arriveren. Bedenk ook dat elk groot offensief gepaard gaat met een misleidingsoperatie.”

Oekraïense bestuurders bagatelliseren de waarde van de informatie. Defensieminister Oleksi Reznikov sprak woensdag over een „mengeling van waarheden en leugens”. Reznikov: „De informatie die overeenkomt met de werkelijkheid heeft zijn relevantie verloren.” De minister ontkende dat er westerse commando’s – onder wie vijftig uit het Verenigd Koninkrijk – in Oekraïne zijn, zoals een document meldt. Volgens Oekraïense politici is het lek bedoeld om verdeeldheid te zaaien tussen de westerse bondgenoten van Oekraïne. Zeker is dat Amerika’s partners nog voorzichtiger zullen zijn met delen van geheime informatie.

Weinig hoop op succes

Ondanks de vragen over de betrouwbaarheid van de informatie kan het schandaal gevolgen hebben voor de strijd in Oekraïne. Dwingt de openbaarmaking de Oekraïense legerleiding tot aanpassing van haar plannen voor een lenteoffensief?

Het beeld dat uit de documenten naar voren komt, biedt weinig hoop op Oekraïens succes op het slagveld. De militairen in de Donbas, waar al maandenlang continu wordt gevochten, zijn de uitputting nabij. Westerse pantservoertuigen en tanks laten lang op zich wachten. Munitie voor artillerie raakt op.

Bijzonder zorgelijk is het gesignaleerde tekort aan raketten voor luchtverdediging. Anders dan verwacht wist Oekraïne vanaf het begin van de Russische invasie het eigen luchtruim effectief te beschermen. De S-300 en Boek-systemen, respectievelijk afkomstig uit de Sovjet-Unie en Rusland en samen goed voor 90 procent van Oekraïnes verdediging tegen gevechtsvliegtuigen en bommenwerpers, hielden Russische vliegtuigen weg. Begin mei zou de voorraad raketten voor deze twee systemen echter op zijn, en nieuwe levering uit Rusland is uitgesloten. Dat zou Russische aanvallen vanuit de lucht mogelijk maken.

Waarschijnlijk het meest bedreigend voor Oekraïne is de terugkerende constatering dat een langdurige patstelling dreigt in Oost-Oekraïne. De Amerikaanse veiligheidsdiensten verwachten voor de rest van 2023 slechts een „bescheiden territoriale winst” voor Oekraïne. Dat vooruitzicht kan het enthousiasme in de VS en Europa om Oekraïne financieel en militair te steunen temperen, en de roep om onderhandelingen doen toenemen. Cynisch gezegd: wie miljarden in een oorlog stopt, wil daar graag resultaat voor terugzien.

Vol zelfvertrouwen

In Kyiv leidt de Amerikaanse scepsis over de kansen voor Oekraïnes tegenoffensief tot irritatie (dat president Zelensky werd afgeluisterd viel ook slecht). Nieuwssite Politico citeert een anonieme defensiebestuurder die erop wijst dat de militaire capaciteiten van Oekraïne steeds zijn onderschat in het Westen. „Het doet ons twijfelen aan de Amerikaanse steun voor ons doel om Rusland volledig uit Oekraïne te verwijderen.” Oleksi Danilov, hoofd van de Nationale Veiligheids- en Defensieraad, was eerder deze week vol zelfvertrouwen op Twitter. „Het Oekraïense tegenoffensief vindt elke dag plaats. We wachten niet op magische data, we zijn rustig, systematisch en consistent de Russische bezetter aan het vernietigen.”

Lees ook: Geheime documenten en kaarten van defensie VS gelekt

In Washington probeert men de schade te beperken. Defensieminister Lloyd Austin zei op een persconferentie dat het lek geen invloed zal hebben op het lenteoffensief. „Alleen de Oekraïense legerleiding kent de details van het lenteplan van de Oekraïense strijdkrachten. Ik weet zeker dat ze de vijand zullen bestrijden, en zich niet zullen laten leiden door een specifiek plan.”

De Oekraïense premier Denys Sjmyhal, op bezoek in Washington, ontweek in een interview met The Hill de vraag hoe het lek de aanvalsplannen beïnvloedt: „Oekraïne zal zijn gebieden bevrijden”. Hij zei echter ook dat het tegenoffensief mogelijk pas in de zomer begint. De meeste druk om de aanval te beginnen komt van Oekraïners en niet van bondgenoten, aldus Sjmyhal.

Niet in de prullenbak

Militaire experts, ook buiten Oekraïne en de VS, verwachten niet dat Oekraïne de plannen voor een tegenoffensief nu in de prullenbak gooit. De gelekte documenten bevatten geen details over aanvalsplannen. Als de plannen worden aangepast, heeft dat eerder te maken met een tekort aan wapens en munitie dan met de gelekte informatie.

Mart de Kruif voorziet dat Oekraïne hooguit overstapt „van plan A naar plan B”. De Kruif: „Bij zulke plannen werk je altijd met verschillende scenario’s: het beste, het slechtste, het meest waarschijnlijke. Daar kun je in wisselen. Van belang is ook of het offensief vijandgericht of terreingericht is. Bij dat laatste, met bijvoorbeeld als doel om Melitopol te heroveren, is doorzetten van de plannen lastig. Een vijandgerichte aanval wil Russische reserves opzoeken en uitschakelen. Dat is flexibeler, minder gevoelig voor openbaarmaking.”

De Kruif verwacht intensieve maanden met veel verliezen aan beide zijden. „Ze liggen allebei aan het zuurstof, het kan heel lang gaan duren.” De strijd zal zich volgens hem afspelen in de Donbas. „Niet op de Krim, dat is een afleidingsmanoeuvre.”