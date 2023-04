Theo Maassen volgt Janine Abbring op als presentator Zomergasten

Cabaretier en acteur Theo Maassen volgt Janine Abbring op als presentator van Zomergasten. Dat heeft de VPRO, de omroep waarop het programma te zien is, donderdag bekendgemaakt. Afgelopen zomer kondigde Abbring al aan na zes seizoenen te stoppen met de presentatie van het televisieprogramma.

Maassen was zelf in 2004 gast bij Zomergasten. Daarin werd hij geïnterviewd door de inmiddels overleden schrijver Joost Zwagerman. Eerder presenteerde Maassen voor de VPRO tussen 2014 en 2016 al 24 Uur Met…. Hij interviewde daarvoor onder meer Bram Moszkowicz, Ali B, Frans Bauer, Brigitte Kaandorp, Victoria Koblenko en Fred Teeven. Ook in dit programma was hij eerst zelf te gast, in 2009.

Ervaring voor beginners

Theo Maassen laat weten „blij en trots” te zijn Zomergasten te mogen presenteren. Hij zegt „gefascineerd” te zijn door de „ontstaansgeschiedenis van iemands talent” en kijkt uit naar de voorbereiding op de zes interviews. Over zijn gasten zegt Maassen: „Ik wil ze proberen te begrijpen en een intermediair zijn tussen de gast in kwestie en de tv-kijker, zodat we ons gezamenlijk kunnen verwonderen over de onuitputtelijk fascinerende wereld waarin wij leven.” Wie de gasten worden, maakt de VPRO vanaf de zomer bekend.

VPRO-hoofdredacteur Sarah Sylbing laat weten met Maassen een interviewer te hebben gevonden met „veel eigen inbreng, nieuwsgierigheid en improvisatietalent”. Ze noemt hem een persoon die „de controverse niet schuwt”. De doorslag om Maassen te vragen voor het programma, zijn de „uitzonderlijke gesprekken” die de cabaretier heeft in zijn eigen podcast Ervaring voor Beginners. In die podcast interviewt hij met name kunstenaars over hun maakproces. Onder meer Herman van Veen, Paul de Leeuw, Eva Jinek en Sanne Wallis de Vries schoven aan.

Correctie (13 april 2023): In een eerdere versie van dit artikel stond de achternaam van Sanne Wallis de Vries per ongeluk verkeerd geschreven. Dat is hierboven aangepast.