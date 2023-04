Stichting Hulptroepen Alliantie gaat 21 miljoen terugvorderen van Van Lienden en partners

De Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA) gaat 21 miljoen euro terugvorderen bij oud-bestuurders Sywert van Lienden, Bernd Damme en Camille van Gestel. Dat kondigde de stichting donderdag aan tijdens een rechtszitting, melden onder meer de Volkskrant en persbureau ANP. Na intern onderzoek concludeert het nieuwe stichtingsbestuur dat het drietal ten tijde van de ‘mondkapjesdeal’ onrechtmatig gehandeld heeft. Bovenop de 21 miljoen aan inkomsten eist de stichting 350.000 euro aan advocaatkosten terug.

De zitting waar de SHA de vordering donderdag in aankondigde, was een procedure in het hoger beroep dat Damme en Van Lienden aanspande nadat de rechter had bepaald dat zij moesten vertrekken als bestuurders. Van Lieden trok zich eerder donderdag terug uit het hoger beroep. De dagvaardingen gaan binnenkort de deur uit, zei de advocaat van de SHA volgens de Volkskrant in de rechtszaal.

In mei 2021 bleek dat Van Lienden, Damme en Van Gestel 21 miljoen euro hadden verdiend aan de mondkapjesdeal met het ministerie van Volksgezondheid. Hoewel ze beweerden „om niet” te werken via de SHA, voerde ze de deal in werkelijkheid uit via de commerciële bv Relief Goods Alliance, waarvan ze zelf aandeelhouder waren. Het OM verdenkt de drie compagnons van witwassen, oplichting en verduistering. De dagvaarding door de SHA staat los van de andere civiele en strafrechtelijke zaken die lopen tegen de de oud-bestuurders.