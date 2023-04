Spoor opgeruimd, oorzaak ongeluk wordt onderzocht

Ruim een week na het treinongeluk bij Voorschoten is ProRail woensdag begonnen met herstel van het baanvak, de bovenleidingen en de veiligheidssystemen. De goederen- en passagierstrein waren al afgevoerd. Van de spoorkraan waarmee beide treinen in botsing kwamen, was weinig meer over. De machinist van die kraan, waarmee die nacht onderhoudswerkzaamheden verricht zouden worden, kwam om het leven.

ProRail en NS kunnen nog geen uitsluitsel geven over de toedracht van het ongeval. Uit een eerste feitenrelaas van ProRail blijkt dat het vooral schortte aan communicatie tussen BAM, de aannemer van de onderhoudswerken en ProRail en dat de treindienstleider geen contact kreeg met de machinisten van de twee treinen die bij het ongeval betrokken waren. Onduidelijk blijft of dat ook het treinongeval heeft veroorzaakt.

Het spoor tussen Den Haag en Leiden is intussen opgeruimd. De passagierstrein is door NS naar Amersfoort gebracht, waar onderzoek moet uitwijzen of reparatie mogelijk is. Sinds het ongeluk rijden tussen Leiden en Den Haag geen treinen, reizigers uit Den Haag kunnen gebruikmaken van pendelbussen of moeten uitwijken naar Rotterdam om met de IC Direct naar Amsterdam of Schiphol te reizen.

Nog twee passagiers in ziekenhuis

Bij het ongeluk vielen ook negentien gewonden, van wie een aantal ernstig. Er liggen nog twee passagiers in het ziekenhuis, meldde het ANP woensdag. Het ongeluk gebeurde ’s nachts rond 03.30 uur, een goederentrein van DB Cargo botste op een spoorkraan. Daarna ontspoorde een NS-passagierstrein met zo’n 50 inzittenden.

Nu de berging is voltooid, moet onderzoek uitwijzen waaraan het ongeval te wijten valt. Zeven instanties doen onderzoek. Leidraad is het ‘voorlopig feitenrelaas’, dat ProRail vlak na het ongeluk opstelde. Dat moet een vervolg krijgen in het Coördinatieteam Factfinding, een samenwerkingsverband van alle betrokken overheidspartijen onder leiding van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid en de Arbeidsinspectie komen met bevindingen.

Uit dat feitenrelaas van ProRail blijkt vooral de gebrekkige communicatie vlak voor en na het ongeval. De (omgekomen) machinist van BAM werkt die nacht op twee van de vier sporen. Die waren buiten dienst gesteld. Om 03.23 uur vraagt de Leider Werkplekbeveiliging van de aannemer aan de treindienstleider van ProRail om kortstondige buitendienstelling van de andere twee sporen. Dat duurt tien minuten, is het antwoord. De BAM-medewerker zegt daarop een telefoontje af te wachten. Maar zes minuten na dat eerste telefoontje, om 03.29 uur, komt al de melding binnen dat meerdere bovenleidingsgroepen zijn uitgevallen en dan is het onduidelijk of er nog wel treinverkeer is tussen Den Haag en Leiden. Om 03.31 en 03.32 uur belt de treindienstleider met de machinisten van de goederentrein, de passagierstrein én de trein die achter die goederentrein rijdt. Hij krijgt met geen van de machinisten contact, aldus het feitenrelaas. Om 03.36 krijgt hij te horen dat een kraan is aangereden en dat NS meldt dat trein 1409 (de passagierstrein) is ontspoord: ‘Hulpdiensten rukken uit.’

