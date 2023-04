Spaanse bouwkolos Ferrovial zet omstreden verhuizing naar Nederland door

Het Spaanse bouwbedrijf Ferrovial verplaatst zijn hoofdkantoor naar Nederland. Met die omstreden stap ging een meerderheid van de aandeelhouders van het miljardenbedrijf donderdag akkoord, zo melden Spaanse media. De Spaanse regering van premier Pedro Sánchez had tegen de verhuisplannen van Ferrovial gepleit, maar dat heeft geen effect gesorteerd.

Volgens de multinational kan het bedrijf vanuit Nederland goedkoper krediet aanvragen en is hier gunstigere wet- en regelgeving. Critici en Spaanse politici wijzen op de reputatie van Nederland als belastingparadijs en denken dat Ferrovial vooral tot de verhuizing wordt bewogen door tientallen miljoenen euro’s aan fiscale voordelen die dit oplevert. Bestuursvoorzitter Rafael del Pino klaagde eerder over de hoge belastingen die Spanje op overmatige bedrijfswinsten hanteert.

Ferrovial werd in 1952 opgericht en heeft tegenwoordig een jaaromzet van circa 7,5 miljard euro. Het is voor 25 procent eigenaar van de Londense luchthaven Heathrow, verzorgde een deel van de infrastructuur van de Olympische Spelen van Barcelona in 1992 en heeft ruim 24.000 werknemers in dienst. Ferrovial heeft zijn 5.500 medewerkers in Spanje verzekerd dat zij geen gevolgen zullen ondervinden van de veranderingen.