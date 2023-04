Schrijver Meir Shalev zocht in zware onderwerpen altijd de lichtheid

Als je om één Israëlische schrijver kunt lachen, dan is het wel Meir Shalev, die woensdag op 74-jarige leeftijd aan kanker overleed. In zijn omvangrijke oeuvre, dat bestaat uit romans, verhalen en ‘hervertelde’ bijbelverhalen, manifesteert hij zich als een komische verhalenverteller bij uitstek.

In tegenstelling tot zijn zwaarmoedige landgenoten Amos Oz, A.B. Yehoshua en David Grossman heeft hij het in die boeken nooit over grote onderwerpen zoals oorlog en geweld, maar richt hij zich op het kleine menselijke bestaan. Het simpele leven, met gewone, ongecompliceerde personages, staat in zijn werk dan ook voorop. Die thematiek en zijn luchtige, humorvolle stijl leverde hem met Een Russische roman (1988), zijn eerste boek voor volwassenen, internationale roem op. Tegelijkertijd bezorgde die stijl hem bij de literaire critici vaak het verwijt van oppervlakkigheid.

Writer’s block

Shalev begon zijn literaire carrière als kinderboekenschrijver en columnist voor de krant Haaretz. Ook schreef hij sketches voor radio en tv en produceerde hij tv-programma’s. Wanneer hij in zijn latere leven met een writer’s block kampte, wat regelmatig gebeurde, dan zocht hij altijd zijn toevlucht in zijn vroegere stiel.

Meir Shalev werd geboren in juli 1948, kort na de oprichting van de staat Israël, in het agrarische dorp Nahalal in het noorden van Israël. Zijn vader Yitzhak was dichter. Dat gold ook voor zijn grootvader Aharon, een rabbijn die als zionist vanuit Oekraïne naar het Britse mandaatgebied Palestina emigreerde en daar boer werd. Zijn nicht Zeruya Shalev is eveneens een beroemde schrijfster.

Shalevs familie stond model voor veel van zijn romanpersonages. Zo vormde Shalevs grootmoeder Tonja, een pinnige migrante uit Oekraïne die de familieboerderij in Nahalal bestierde, de inspiratie voor zijn autobiografische roman Het zat zo(2010), waarin behalve voor haar een hoofdrol is weggelegd voor een stofveroorzakende Amerikaanse stofzuiger.

Kritiek

Net als Amos Oz, A.B. Yehoshua en David Grossman was Shalev een fervent voorstander van een ‘tweestaten-oplossing’. Zijn voornaamste argument daarbij was zijn angst dat een havik als de huidige premier Netanyahu met zijn onverzoenlijke politiek de staat Israël zou vernietigen. Maar net als veel andere progressieve Israëliërs was hij het geloof in een oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict inmiddels verloren.

Soms leverde hij kritiek op de Israëlische politiek. Zo lijkt zijn boek De wilde tuin (2018) op het eerste gezicht een komisch verslag van zijn ervaringen als tuinier, maar is het tegelijkertijd te lezen als een metafoor voor de opbouw van de Joodse staat. Hierbij stoort hij zich aan het vervangen door de Israëlische autoriteiten van Arabische plaatsnamen door Hebreeuwse, omdat daarmee het Joodse erfgoed wordt uitgewist dat juist door die Arabische namen wordt bewaard.

In zijn roman De grote vrouw (1998), die over een vrouwengemeenschap handelt die het uitstekend redt zonder mannen, gebeurt bijna niets. Evenmin hebben de personages veel diepgang. Toch weet hij in 420 pagina’s een boeiend en veelzijdig verhaal te vertellen, dat geen moment verveelt. Als je zoiets kunt, ben je een groot verteller. Het verwijt van oppervlakkigheid verdampt dan meteen.

