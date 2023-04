RIVM: donkere sigaretten en verbod op filters en smaakjes zouden rokers ontmoedigen

Geef sigaretten een donkerdere kleur en haal suiker, filters en smaakstoffen eruit, dan worden ze minder aantrekkelijk voor de consument. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op basis van literatuuronderzoek. De voorgestelde maatregelen helpen volgens het instituut om de doelen van het Nationaal Preventieakkoord te halen: een rookvrije generatie in 2040 of maximaal 5 procent aan rokende meerderjarigen.

Behalve een donkere kleur kan ook een gezondheidswaarschuwing op elke sigaret het product minder verleidelijk maken. Een filterverbod is volgens het RIVM niet alleen beter voor het milieu vanwege de microplastics die erin zitten, ook voorkomt het dat „fabrikanten de indruk wekken dat bepaalde sigaretten minder schadelijk zijn”. Suikers en smaakstoffen maken volgens het RIVM het beginnen met roken verleidelijker en moeten daarom ook afgeschaft worden.

Een andere optie volgens het RIVM is het verlagen van het nicotinegehalte in sigaretten: 0,4 in plaats van 16 milligram per gram tabak. Hierbij moet het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de publiekscommunicatie wel duidelijk maken dat deze sigaretten weliswaar minder verslavend, maar niet minder schadelijk zijn, waarschuwt het instituut.

De verantwoordelijke staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, ChristenUnie) schrijft donderdag aan de Tweede Kamer de conclusies van het RIVM mee te nemen in verder beleid om tabak te ontmoedigen. Wel is het volgens hem vooralsnog juridisch lastig om het nicotinegehalte in sigaretten te verlagen, aangezien dit in Europees verband moet. Hij verwacht dat de Europese Commissie in 2024 onder meer hiervoor met plannen komt.