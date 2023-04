Opnieuw een Noord-Koreaanse raketlancering: ‘Dit zijn écht testen’

Donderdag om 7.23 uur lokale tijd vuurde Noord-Korea een raket af dicht bij de hoofdstad Pyongyang. Het wapen zou vrij steil omhoog geschoten zijn, waardoor het niet over Japan vloog maar zo’n duizend kilometer verderop neerstortte in de zee tussen Japan en het Koreaanse schiereiland.

1 Is dat nieuw?

Nee, integendeel. Vorig jaar registreerde de Amerikaanse non-profit Nuclear Threat Initiative een recordaantal van 69 lanceringen, en ook dit jaar lijkt Korea niet bepaald van plan te stoppen. Time telde 26 projectielen in het eerste kwartaal van 2023.

Wat wel nieuw is: de donderdag afgevuurde raket gebruikte mogelijk een vaste brandstof, zei de Zuid-Koreaanse defensie volgens persbureau AP. In tegenstelling tot raketten met vloeibare brandstof hoeven die niet van tevoren te worden volgetankt, waardoor ze sneller klaar zijn om af te vuren.

„Het tanken kan uren kosten”, zegt Remco Breuker, hoogleraar Koreastudies aan de Universiteit Leiden. „In die tijd kunnen andere landen anticiperen of zelf aanvallen.”

Sneller een raket paraat hebben biedt ook zogeheten second strike capability, de mogelijkheid om met nucleaire wapens terug te slaan voordat een hypothetische aanvaller – bijvoorbeeld de Verenigde Staten – Noord-Korea met de grond gelijkmaakt. Zo vergroot Noord-Korea de afschrikwekkende werking van zijn kernwapens.

2 Waarom al die raketten?

Jarenlang had Breuker daar drie duidelijke verklaringen voor. „Eén: raketten testen. Twee: druk leggen op de internationale gemeenschap, bijvoorbeeld om sancties te verlichten. En drie: reclame. Met elke succesvolle lancering laat Noord-Korea zien dat zijn wapens werken en niet duur zijn.”

Nu is dat anders, zegt de Koreadeskundige. De nieuwe Zuid-Koreaanse regering van Yoon Suk-yeol, die in mei aantrad, is minder bereid te praten met Noord-Korea. De kans dat het land met wapenproeven een sterkere onderhandelingspositie krijgt, is dus kleiner. Bovendien zijn de sancties minder effectief dan eerder. „Noord-Korea importeert ondanks de sancties goedkope olie uit Rusland.”

„Als druk uitoefenen niet meer meespeelt, wat dan wel”, vraagt Breuker zich af. „Ik denk dat de wetenschappelijke component belangrijker is geworden: dit zijn écht testen.” En dat baart hem zorgen. „Het betekent dat de internationale gemeenschap de grip op Noord-Korea kwijtraakt. De gelegenheid om samen met Noord-Korea tot een oplossing te komen is voorbij, ben ik bang.”

Lees ook VS: Rusland aast op Noord-Koreaanse wapens voor Oekraïne-oorlog

3 Wat gebeurde er in Japan?

Daar ontstond verwarring toen het landelijke meldingssysteem J-Alert afging. Miljoenen inwoners van het noordelijke eiland Hokkaido kregen de instructie om zichzelf in veiligheid te brengen. „Evacueer onmiddellijk. Evacueer onmiddellijk”, citeerde de Japanse krant Japan Times. Loos alarm, bleek later, maar Japanse autoriteiten stonden achter de waarschuwing. De raket zou van de radar zijn verdwenen, waardoor er een risico was dat de raket in de buurt van het vasteland kon neerkomen.

Op andere momenten werkte het systeem ook niet vlekkeloos. In oktober vorig jaar ging het alarm zo laat af dat de meeste mensen het pas doorkregen toen de raket al in zee lag, en een maand later gaf het ook een loos alarm af. De Japanse overheid heeft beloofd J-Alert te verbeteren.

Lees ook Dit team van onderzoekers gebruikt satellietbeelden om te zien hoe de Noord-Koreaanse economie ervoor staat