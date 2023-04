Nieuwe plannen jeugdarbeid: onder de 16 niet meer flitsbezorgen, regels voor kind-influencers in de maak

Nog dit jaar wordt het verboden voor kinderen onder de zestien om te werken als flitsbezorger bij bezorgdiensten als Flink en Gorillas. Dat schrijft minister Karien van Gennip (Sociale Zaken, CDA) donderdag aan de Tweede Kamer. Maaltijden bezorgen mochten ze al niet, maar dat verbod gaat nu dus ook gelden voor boodschappen die binnen korte tijd worden thuisbezorgd.

Daarnaast gaat Van Gennip aan de slag met nieuwe regelgeving voor jonge influencers, kinderen die veel op sociale media verschijnen op hun eigen account of dat van hun ouders. Daarmee moeten zij beschermd worden tegen overbelasting en prestatiedruk. Op dit moment bestaan er geen regels voor kinderen die verschijnen in bijvoorbeeld familievlogs.

Zo vaak als zijzelf of hun ouders willen kunnen kinderen nu verschijnen in vlogs of op andere sociale media. Daarbij zijn alleen de ouders ervoor verantwoordelijk zijn dat hun kinderen niet te veel en te intensief werken. Dat kan volgens de Arbeidsinspectie, schrijft de minister, grote gevolgen hebben voor het kind, zoals emotionele belasting, altijd ‘aan staan’ en omgaan met heftige reacties van buitenaf.

Op andere vlakken wordt de regelgeving voor werkende kinderen tussen de dertien en zestien jaar oud juist verruimd. Vanaf begin 2024 mogen ze ‘s avonds een uurtje langer werken, mits de dienst ook een uur eerder begint. Tot nu toe mochten dertien- en veertienjarigen niet werken op zondag, straks mag dat wel. De zaterdag moet dan wel een vrije dag zijn. Daarmee laat de minister de werktijden beter aansluiten op de openingstijden die tegenwoordig gebruikelijk zijn in bijvoorbeeld supermarkten.