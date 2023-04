Niemand hoeft Lee Towers na 47 jaar nog uit te leggen hoe een nummer swingt en ‘kloten’ krijgt

Lee Towers (77) liet zich niet gek maken. Stroop en honing werd er gesmeerd door Daan Boom, Stijn van Vliet en Tobias Camman. Drie vrienden die – in wisselende combinaties – eerder Streetlab maakten voor televisie, en voor Youtube („Joetjoep”) de FOMO-show. De platenzaak maakten ze weer voor televisie, zes afleveringen waarin ze een nieuw nummer schrijven en opnemen met een oude(re) Nederlandse artiest.

Lee Towers stond „bovenaan hun lijstje”, fleemden ze. Ze wilden „altijd al eens” een nummer speciaal voor hém schrijven. Zo’n grote zanger, met zo’n ontzagwekkend oeuvre, dat orkestrale, die emotie... „Jaja”, zei Leen Huizer, want zo heet hij echt. „Zo kan-ie wel weer.” Hij had de drie bij zich ontboden om ze de nieren te proeven. Wilden ze soms een grap met hem uithalen? In Streetlab deden ze niet anders dan stunts. Stijn van Vliet trainde ongemerkt mee met FC Utrecht, Daan Boom blufte zich onuitgenodigd op het podium van het filmfestival in Cannes. En, als ik me niet vergis, eindigden twee van de drie in de FOMO-show in een Spaanse tattoo-shop met een tatoeage op hun bil die ze op voorhand echt niet wilden.

Met Lee Towers leken ze het serieus te menen. Daan zou een ‘crooner’-achtig nummer schrijven, Tobias zou er een James Bond-achtige videoclip bij maken. Lee Towers liet nog even vallen dat hij gewend was z’n platen op te nemen met 500 medewerkers. „Met kloten op een keyboard op een zolderkamertje” had hij weinig op. Maar, als de jongens zo graag een nummertje wilden schrijven, hij hield ze niet tegen. Dus schreef Daan Boom, op een synthesizer op z’n zolderkamertje, ‘My voice is a weapon’. Lee Towers, vast van plan alles waar de jongens mee kwamen „af te branden”, hoorde het aan en... was verrast.

Vanaf dat moment, wanneer ze samen de studio ingaan om het nummer op te nemen, is Lee de baas. Hier een beetje „knoeien” met de toonsoort, daar de klemtóón leggen, dan „krijgt het kloten”, en steeds klinkt het „luister Daan”, zó swingt het, en zo niet. Hij doet het namelijk al 47 jaar, zingen. Fijne, vrolijkstemmende televisie. Er volgen nog afleveringen met Imca Marina, Trafassi, Berget Lewis, T-spoon en Mooi Wark. Als ze daar net zo veel tijd, moeite en aanstekelijk plezier in stopten, zijn die vast net zo leuk.

Neutraal taalgebruik in het onderwijs

De korte EO-documentaire Het schooladvies was een prima illustratie van de oproep van het Landelijk Aktie Comite Scholieren (LAKS) woensdag. Zij pleiten voor inclusief en neutraal taalgebruik in het onderwijs. ‘Beste leerlingen’ in plaats van ‘jongens en meisjes’. Niet ‘hoger’ en’lager’ onderwijs, maar theoretisch en praktisch. En noem onderwijsniveau liever onderwijsrichting. Het schooladvies begint en eindigt met volwassenen (en één schoolkind) die in de camera vertellen dat ze op de basisschool „verkeerd zijn ingeschat”, daardoor een te „laag” schooladvies kregen en dat ze daar een leven lang last van hebben gehad. Een volwassen man herinnert zich dat hij op z’n twaalfde moest invullen wat hij later wilde worden. Koeltechnicus, vulde hij in. „Geen idee wat het was, maar mijn vader was het, dus dat leek me goed”. Had het hem een jaar later gevraagd, dan had hij „advocaat” geantwoord, maar toen zat hij al op het lager technisch onderwijs. Dan is het een lange weg om advocaat te worden – wat hij werd.

Meer dan over schooladviezen gaat deze film over Stefano van 18 die heel wat meer problemen heeft dan alleen zijn onderwijsniveau. Hij valt sinds zijn vijfde onder Jeugdzorg, heeft niet echt een huis, geen werk. Heel droevig en verdrietig, maar wat is de bedoeling van deze documentaire? Pas achteraf begreep ik dat de maker, Jeansen Djaoen zelf ook van ver heeft moeten komen. Deze film is zijn manier om een stap verder te komen.