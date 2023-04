Medicijnen voorschrijven mag digitaal, ook als de arts de patiënt nooit heeft gezien

Huisartsen mogen in de toekomst medicijnen voorschrijven zonder de patiënt ooit in het echt gezien te hebben. Dat gaat minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, D66) in een wetswijziging vastleggen, heeft hij dinsdag aangekondigd. In de tussentijd gedoogt hij huisartsen die al digitaal voorschrijven.

Het is verboden om geneesmiddelen voor te schrijven aan mensen „die de voorschrijver nog nooit persoonlijk heeft ontmoet”, staat in de Geneesmiddelenwet. Tijdens de coronalockdowns bleek dat onhandig. Ook een videoconsult werd toegestaan, zolang de arts op de hoogte was van allergieën en andere medicijnen die de patiënt gebruikte.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd verlengde de tijdelijke maatregel meerdere keren, maar sinds juni geldt de wet weer zoals normaal. Tot spijt van Ernst Kuipers: „Het is niet meer van deze tijd dat een patiënt per se fysiek contact moet hebben gehad met zijn voorschrijver”, zegt hij in een verklaring.

