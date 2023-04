Margot Gerené wordt nieuwe zakelijk directeur Stedelijk Museum

Margot Gerené is per 1 juli benoemd tot nieuwe zakelijk directeur bij het Stedelijk Museum Amsterdam. Dat heeft het museum donderdagmorgen met een persbericht bekendgemaakt.

Gerené zal samen met directeur Rein Wolfs de statutaire directie van het museum vormen, met Wolfs als voorzitter. Als zakelijk directeur zal Gerené de dagelijkse leiding van het museum op zich nemen en verantwoordelijk zijn voor de zakelijke aspecten van het museum. Momenteel is zij de interim zakelijk directeur van het museum.

Adviesbureau

Gerené (1971) vervulde al diverse bestuurlijke en adviserende rollen op het gebied van beleids- en organisatie-ontwikkeling. Voordat ze bij het Stedelijk ging werken was ze van 2019 tot 2021 interim zakelijk directeur bij het Frans Hals Museum. Ze was een van de oprichters van Blue-yard, een adviesbureau voor de culturele sector waar ze sinds 2015 werkt. Haar werk bij het bureau zal ze neerleggen.

In het persbericht zegt Gerené dat ze als interim zakelijk directeur het Stedelijk de afgelopen maanden heeft leren kennen als een bevlogen museumorganisatie. „Graag wil ik bijdragen aan de duurzame groei van het Stedelijk, waarbij we zowel aandacht hebben voor onze ecologische voetafdruk als voor onze financiële bestendigheid. Daarnaast vind ik het belangrijk dat we als organisatie inclusie en diversiteit hoog op de agenda houden.”

Sinds het vertrek van zakelijk directeur Karin van Gilst in 2017 wordt Gerené de vierde directeur die verantwoordelijk is voor de zakelijke kant van het museum. Eerder namen algemeen directeur Beatrix Ruf, interim-directeur Jan Willem Sieburgh en zakelijk directeur Jacqueline Bongartz die taak waar.

Lees ook dit opiniestuk van Jan Hoek: Ook ‘outsiders’ verdienen een plek in het Stedelijk