Live geeft Typhoon iedere lettergreep een weloverwogen kleur

Typhoon begon zijn concert in Paradiso met ‘Het Eind’, een nieuwe single. Staand voor een projectie van een bruisende waterval vertelt de rapper/zanger: ‘Ik heb gevochten met een engel/ Ik had woorden met de wind’. Het thema van de avond is meteen duidelijk: de onstuimigheid in zijn hart. Want die ligt al twintig jaar aan de oppervlakte. Waar Typhoon is, is een mate van verwarring, daar zijn vraagtekens en onzekerheden. Juist de onbevangen manier waarop hij die onrust verwoordt, maakt Typhoon uitzonderlijk.

Maar bij die waterval blijken meteen ook zijn andere kwaliteiten: de nauwkeurigheid van de muziek, de rijkdom van zijn expressie en de controle die Typhoon over zijn emoties heeft. Niets gebeurt zomaar. Live krijgt iedere lettergreep een weloverwogen kleur.

Jubileumshows

De 38-jarige rapper uit het dorpse ’t Harde, Gelderland, zet een kroon op zijn twintig-jarig jubileum met twee uitverkochte optredens in Paradiso, Amsterdam, en twee shows in oktober in Carré, Amsterdam. Omringd door een uitgebreide, vernieuwde band, blootsvoets staand op een gouden cirkel die voor een zon kan doorgaan, nummers spelend van zijn vier albums, is Glenn de Randamie alias Typhoon hier de onvermoeibare gastheer. Hij danst in hoekige pasjes, maakt omhelzende gebaren en valt op zijn knieën om de smekende woorden van ‘Zo Niet Mij’ (2007) te onderstrepen.

Dat achter die onstuimigheid zo’n beheersing schuilt, maakt het een indrukwekkend concert. De twaalf muzikanten, waaronder blazers, strijkers, en twee achtergrondzangers, spelen zowel fanfare-feeststijl als rock of reggae en geven verrassende accenten aan bekende nummers. De drumsolo’s van de inventieve Kick Woudstra worden gestut door ploppende basnoten, de ronkende sax van Coen Witteveen geeft een broeierige jazz-sfeer, de muziek kronkelt langs genres en vloeit soepel in elkaar over, tot een stralende zee van klank. En hoe luid ze ook vonken, Typhoon blijft verstaanbaar.

Bravoure

Het concert zigzagde van introspectie naar uitgelatenheid. Tegen het eind won de bravoure, in nummers als ‘Bumaye’ en ‘Niets Verwacht’ toen Joshua Nolet, van Chef’Special, rapper Freez en broer Blaxtar kwamen meedoen.

Aan het publiek, dat uiteenliep van kinderen tot senioren, vertelde Typhoon dat het voor hem „niet altijd licht is geweest” („Maar ik ben er!”). Daarom wil hij dat zijn woorden heilzaam zijn, voor zichzelf én de aanwezigen. Dat dat leidde tot een korte, niet helemaal overtuigende preek over het overbruggen van tegenstellingen, was overkomelijk. Want Typhoon heeft haast, om zijn ontwikkeling te vervolgen. Slechts één keer stond hij stil te luisteren naar het gejuich en één keer pauzeerde hij voor een slok water. De zoektocht gaat verder.

Lees ook dit interview met Typhoon: ‘Mens zijn vind ik best ongemakkelijk’

Pop Typhoon. Gehoord: 12/4 Paradiso, Amsterdam. Herhaling: 13/4 aldaar; 4/10, 5/10 Carré, Amsterdam. ●●●●●