Kuipers hakt knoop door: alleen kinderhartcentra in Groningen en Rotterdam blijven open

Kinderhartchirurgie zal vanaf 2026 alleen nog in het Rotterdamse Erasmus MC en het UMC Groningen worden uitgevoerd. Donderdag kondigde het ministerie van VWS aan dat minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, D66) de knoop definitief heeft doorgehakt. De kinderhartcentra in Utrecht, Leiden en Amsterdam moeten de deuren sluiten. Volgens de minister is het concentreren van deze complexe zorgvorm nodig om de kans op vermijdbare sterfte en complicaties te verminderen.

Kuipers koos voor het Erasmus MC omdat dat het grootste ziekenhuis van Nederland is, en voor Groningen „ten behoeve van de regionale spreiding”. Kuipers begrijpt „de zorgen en emoties die er leven bij ouders, patiënten, personeel en de umc’s.” In het belang van „juist die patiënten” vindt hij de beslissing toch noodzakelijk.

Met het besluit van Kuipers komt een einde aan een lange discussie over de centralisatie van de kinderhartchirurgie in Nederland. Alhoewel de medische noodzaak helder is, stuitte de minister op veel verzet van ziekenhuizen en de Tweede Kamer. Kinderhartchirurgie is namelijk een van de meest prestigieuze zorgtaken die ziekenhuizen hebben. De Kamer ging uiteindelijk akkoord, maar of de benadeelde umc’s in Leiden, Amsterdam en Utrecht zich bij de beslissing neerleggen, moet nog blijken. Operaties mogen de ziekenhuizen straks niet meer uitvoeren, maar controles, voor- en nazorg en intakegesprekken mogen ze nog wel uitvoeren.

De centralisatie van de kinderhartchirurgie is de eerste stap in een verder rijkende concentratie van de academische zorg. Ziekenhuizen werd opgedragen zelf met een plan te komen om die hervorming in goede banen te leiden, maar de belangen blijken vaak te groot voor een gezamenlijke oplossing.