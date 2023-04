Kan dragqueen Ma’MaQueen zondag rustig voorlezen aan kinderen?

In een rode glitterjurk tot op de enkels, met een golvende blonde pruik, hooggehakte pumps en een glimmend sieraad om de hals, zit Ma’MaQueen op een grijze bank. Kleuters met en zonder prinsessenjurken staan om de dragqueen heen. Die leest het boekje De Neehoorn voor. Het filmpje op Instagram is van vorige maand.

Zondag zal Ma’MaQueen ook voorlezen aan kinderen in theater LantarenVenster in Rotterdam op een dragqueen-voorleesmiddag. Het is een kleinschalig evenement, voor een stuk of twintig kinderen en eventueel ouders. De voorstelling is uitverkocht. Er zijn vaker voorleesmiddagen door dragqueens georganiseerd, ook in Rotterdam. Dit wordt de eerste keer in LantarenVenster.

De aankondiging ervan zorgde plots voor een hoop ophef. Verschillende rechtse organisaties, waaronder Stichting De Roze Leeuw, hebben demonstraties aangekondigd. Ook is er een petitie opgesteld om de voorleesmiddag te stoppen.

Het voorlezen door dragqueens aan kinderen is niet nieuw. Deze middag is een reactie op het verbod op openbare dragshows in de Amerikaanse staat Tennessee, vertelt Liesbeth Beeftink van LantarenVenster. Conservatieve Republikeinen zeggen met die maatregel de jeugd te willen beschermen. Andere Amerikaanse staten zullen binnenkort volgen, is de verwachting. LantarenVenster wil met de voorleesmiddag laten zien dat iederéén daar welkom is.

Lees ook: Voorlezen door dragqueens leidde tot bedreigingen

Het idee achter de voorleesmiddagen, dat overigens ook uit Amerika is overgewaaid, is dat jonge kinderen spelenderwijs leren over diversiteit en genderidentiteit. „We zijn juist tegen hokjes”, zegt Ma’MaQueen hier zelf over, die Dennis heet en geen achternaam in de krant wil vanwege recente haatuitingen en bedreigingen. Daarnaast is Dennis in transitie en zal binnenkort een andere naam dragen. „Ieder mens moet zichzelf kunnen zijn, dat willen we uitdragen. Uiteraard hebben de voorleesmiddagen niets met seks of seksualiteit te maken.”

Stichting de Roze Leeuw, die voorheen opereerde onder de naam Dutch GayServatives, denkt daar anders over. Volgens de stichting komen jonge kinderen via de voorleesmiddagen op een laagdrempelige manier in aanraking met seks en seksualiteit, wat zij gevaarlijk vindt omdat ze in verwarring zouden raken. Zo zouden de kinderen makkelijk slachtoffer kunnen worden van seksueel misbruik door volwassenen.

Een stripper zou ik ook niet aan kinderen laten voorlezen Erik Havenaar vicevoorzitter Roze Leeuw

‘In de nacht mag het’

Volgens de vicevoorzitter van de stichting, Erik Havenaar, horen dragqueens thuis in het nachtleven, „waar ze zich nogal seksueel uiten”. Ook in hun outfits, vindt Havenaar. „In de nacht is dat allemaal prima en leuk. Bij kinderen hoort het niet. Een stripper of prostituee zou ik ook niet aan kinderen laten voorlezen.”

Lees ook: Dragqueen Sander den Baas: ‘Ik mag me als hond verkleden, of als heks. Maar niet als vrouw’

Ook als dragqueens hun grappen en kleding zouden aanpassen aan hun publiek, vindt Havenaar het niet kunnen. „Mensen snappen niet waarom dragqueens aan kinderen moeten voorlezen.” Dat merkt hij des te meer nu de stichting een demonstratie heeft aangekondigd, zegt hij. „De afkeer van homoseksuelen zal door zulke voorleesmiddagen alleen maar toenemen.” Moet hij dan niet juist uitleggen wat de bedoeling is van de dragqueens? „Daar heb ik helemaal geen zin in.”

Volgens Ma’MaQueen wordt de voorleesmiddag totaal uit z’n verband getrokken. „We doen absoluut niets geks met kinderen. We lezen voor en hebben een leuke middag.”

Drag ligt al een tijd onder een vergrootglas, zegt Ma’MaQueen. Sinds queer zijn bekender en geaccepteerder wordt, groeit ook het verzet. Dragqueens merken dat ze op straat en online vaker worden uitgescholden en zelfs bedreigd. Na de ophef over de voorleesmiddag werd bij een foto van Ma’MaQueen gewaarschuwd voor pedofilie. „Ik werk sinds 2015 als dragqueen en reis altijd met het openbaar vervoer. Ik kreeg altijd al opmerkingen, positief en negatief, maar dat was prima. De laatste tijd wordt het heftiger en gaat het om bedreigingen. Ik ben soms serieus bang om aangevallen te worden.”

In Ma’MaQueens jeugd was queer-zijn onbekend en niet aan de orde. „Het was een lastige periode. Achteraf gezien was het fijn geweest als ik als kind had gehoord dat ik mocht zijn wie ik wil zijn. Dát is wat we willen overbrengen op de voorleesmiddag.”