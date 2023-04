Kamer wil inzage in geheime documenten Bijlmerramp, minister stemt in met eerste stap

Minister Mark Harbers (Infrastructuur & Waterstaat, VVD) heeft donderdag ingestemd met een eerste stap die mogelijk leidt tot openbaarmaking van geheim verklaarde documenten over de Bijlmerramp die in het Nationaal Archief liggen. Dat bleek donderdag uit zijn reactie op een door onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt ingediende motie die nagenoeg alle andere fracties ondertekenden. De regering houdt volgens Omtzigt een kleine honderd archiefmappen geheim, onder meer over de vracht van het vliegtuig dat in 1992 neerstortte op twee flats in de Amsterdamse Bijlmermeer. Het Kamerlid vermoedt dat daar bij de meeste stukken geen goede reden voor is.

De documenten, die tot 75 jaar na de ramp geheim zijn gekwalificeerd, kunnen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Maar minister Harbers zei in reactie op de motie dat hij het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) verzoekt de archiefstukken – waaronder audio- en video-opnames – in te gaan zien. De medewerkers die dat onderzoek zullen uitvoeren, moeten daarvoor eerst gescreend worden. Het ACOI brengt vervolgens een advies uit, op basis waarvan Harbers’ ministerie kan besluiten (een deel van) de documentatie daadwerkelijk openbaar te maken.

Bij de ramp op 4 oktober 1992, veroorzaakt door het neerstorten van een vrachtvliegtuig van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al, kwamen zeker 43 mensen om. Het ging voornamelijk om de bewoners van de twee flats waarop het vliegtuig crashte, maar ook om drie bemanningsleden. Over de vrachtlijsten en over de vraag of er gevaarlijke stoffen aan boord waren van het El Al-toestel is veel discussie gevoerd. Juist daarom is het volgens Omtzigt belangrijk dat de stukken bijna 31 jaar na het ongeluk alsnog openbaar gemaakt worden.