Italië roept noodtoestand uit om vluchtelingen

Italië riep deze week de noodtoestand uit omdat het aantal migranten is verviervoudigd ten opzichte van vorig jaar. De regering heeft 5 miljoen euro uitgetrokken voor nieuwe vluchtelingenopvangcentra in het zuiden. Dit jaar zijn er al zeker 441 migranten omgekomen tijdens hun oversteek van de Middellandse Zee. Sinds 2014 waren dat er al meer dan twintigduizend. Directeur-generaal António Vitorino van de Internationale Organisatie voor Migratie zegt te vrezen dat de dood van migranten op de Middellandse Zee is „genormaliseerd”. Volgens de organisatie houdt ongeveer de helft van de doden verband met vertraagde reddingsacties onder regie van de staten die verantwoordelijk zijn voor het betrokken stuk zee.